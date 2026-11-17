Die Kärntner Tourismusreform hatte bei Campingplatzbetreibern teils heftige Kritik geerntet. Das Land unterstützt jetzt bei Investitionen in die Infrastruktur. Eine Million Euro steht dafür 2027 zur Verfügung.
Für gut ein Drittel aller Campingplatzurlaube in Österreich sind die Kärntner Betreiber verantwortlich. Mit 2,6 Millionen Nächtigungen leisten sie einen beachtlichen Beitrag zum heimischen Tourismus.
Als heuer im Frühjahr die große Kärntner Tourismusreform beschlossen wurde, rumorte es allerdings bei den rund 110 heimischen Campingplätzen. Denn es ging nicht bloß um eine Neuorganisation der Verbände – die Aufenthaltsabgabe wurde erhöht. So sind für Camper pro Nacht und Person seit 1. November vier Euro fällig.
Sonderförderung für Infrastrukturinvestitionen
Um die Betreiber in Zeiten immer größer werdender Konkurrenz zu unterstützen, wurde jetzt eine eigene Sonderförderung ins Leben gerufen. „Unsere Campingwirtschaft prägt mit ihrem naturnahen Angebot ganz wesentlich das Bild Kärntens als nachhaltige und qualitätsorientierte Urlaubsdestination“, erklärte am Montag Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. „Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Anreize für Investitionen und für die Weiterentwicklung unserer Campingbetriebe zu setzen.“ Für 2027 steht insgesamt eine Million Euro aus dem Tourismusreferat zur Verfügung.
„Klar ist aber auch, dass die neue Aufenthaltsabgabe von vier Euro für viele Campingplatzbetreiber eine Herausforderung ist“, so Schuschnig – Ziel sei es, die Campingbetriebe damit „auf diesem Reformweg mitzunehmen“.
Und so gibt es im nächsten Jahr für Investitionen ab 25.000 Euro einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 20 Prozent, bis zu maximal 100.000 Euro pro Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Sport-, Freizeit- und Erlebnisinfrastruktur, Infrastruktur zur Saisonverlängerung sowie für Wellness und der Modernisierung von Sanitärbereichen.
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