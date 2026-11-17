Sonderförderung für Infrastrukturinvestitionen

Um die Betreiber in Zeiten immer größer werdender Konkurrenz zu unterstützen, wurde jetzt eine eigene Sonderförderung ins Leben gerufen. „Unsere Campingwirtschaft prägt mit ihrem naturnahen Angebot ganz wesentlich das Bild Kärntens als nachhaltige und qualitätsorientierte Urlaubsdestination“, erklärte am Montag Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. „Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Anreize für Investitionen und für die Weiterentwicklung unserer Campingbetriebe zu setzen.“ Für 2027 steht insgesamt eine Million Euro aus dem Tourismusreferat zur Verfügung.