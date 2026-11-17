„Kein Einzelfall“

„Stattdessen ließ er die Kinder erst bei der nächsten Haltestelle aussteigen. Dabei handelt es sich teilweise um Sechsjährige, die plötzlich an einem anderen Ort stehen, während ihre Eltern an der vereinbarten Haltestelle auf sie warten. Leider ist das kein Einzelfall“, erzählt die Mutter. Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Busfahrer die wartenden Kinder vor der Volksschule überhaupt nicht mitgenommen hat.