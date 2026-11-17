In Aschach an der Steyr (OÖ) läuft der Schulbus-Betrieb nicht rund. Die Eltern listen eine Reihe von Problemen auf. Mehrfach ließen die Busfahrer die Kinder nicht an der vorgesehenen Haltestelle aussteigen. Laut Verkehrsverbund fanden mit dem Busbetreiber bereits erste klärende Gespräche statt.
Knapp zwei Monate nach Schulbeginn riss einigen Eltern der Volkschulkinder in Aschach an der Steyr der Geduldsfaden. Sie beklagen lautstark massive und wiederkehrende Probleme mit dem Schulbus. „Es geht um die Sicherheit unserer Kinder“, meint eine besorgte Mutter. Ein Busfahrer soll trotz ausdrücklicher Hinweise der Kinder nicht an der vorgesehenen Bushaltestelle angehalten haben.
„Kein Einzelfall“
„Stattdessen ließ er die Kinder erst bei der nächsten Haltestelle aussteigen. Dabei handelt es sich teilweise um Sechsjährige, die plötzlich an einem anderen Ort stehen, während ihre Eltern an der vereinbarten Haltestelle auf sie warten. Leider ist das kein Einzelfall“, erzählt die Mutter. Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Busfahrer die wartenden Kinder vor der Volksschule überhaupt nicht mitgenommen hat.
Verwirrende Kennzeichnung
Für Verwirrung sorgt auch die Beschriftung der Linienbusse. „Beide haben die Nummer 444. Einer fährt Richtung Steyr, der andere Richtung Sierning. Die Kinder müssten stets nachfragen, in welche Richtung der jeweilige Bus fährt. Wie soll ein sechsjähriges Kind herausfinden, welcher Bus der richtige ist?“, fragt sich die Mutter.
Angebot für Bustraining
Laut Verkehrsverbund soll der Schulbusbetreiber die Lenker mit den Beschwerden konfrontiert und sie auf das richtige Verhalten hingewiesen haben. „Wir hoffen, dass sich die Situation mit diesen Maßnahmen nun bereits deutlich verbessert hat. Zusätzlich wird es auch ein Angebot an die Schule für ein Bustraining für die Schulanfänger geben“, teilte der Verkehrsbund mit.
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