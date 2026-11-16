Paukenschlag! Rekordmann zieht einen Schlussstrich

Aus und vorbei: Romelu Lukaku beendet seine Karriere in der belgischen Nationalmannschaft!
Der Angreifer von Fenerbahce Istanbul erklärte seinen Rücktritt einen Tag nach dem 4:1 in der Nations League gegen Italien, bei dem er nicht zum Einsatz gekommen war.
Lukaku hatte sein Debüt für die „Roten Teufel“ 2010 mit gerade einmal 16 Jahren gegeben. Mit 94 Treffern in 135 Länderspielen wurde der heute 33-Jährige zum erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte der belgischen Auswahl.
Platz drei bei WM als Höhepunkt
Lukaku gehörte zur sogenannten Goldenen Generation seines Landes um Kevin De Bruyne und Eden Hazard, die Krönung blieb ihnen allerdings verwehrt. Der Höhepunkt im Nationaltrikot war Platz drei bei der WM 2018 in Russland.
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