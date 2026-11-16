„Verrückt!“ Underdog meldet sich nach Levi-Coup

Nach ihrem bisher größten Erfolg gibt es auch deshalb emotionale Dankesworte: „Ich bin so dankbar und stolz auf mein Team. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft“ und an ihre junge Teamkollegin Phobe Heaydon gerichtet, die den zweiten Durchgang mit hoher Startnummer als 31. nur um wenige Hundertstel verpasst hatte: „Zu sehen, wie du auf Platz 30 gelandet bist (nur um ganz knapp den zweiten Durchgang zu verpassen), war sogar noch spannender!!“