„Verrückt!“ Underdog meldet sich nach Levi-Coup

Begeisterung im Ski-Zirkus nach einer Sensation in Levi! Madison Hoffman war eine der großen Überraschung beim Auftakt in die neue Slalom-Saison. Nun hat sich die Australierin auf Instagram emotional zu Wort gemeldet. Von Mikaela Shiffrin und Co. gab es daraufhin ordentlich Zuspruch.
Der achte Platz von Hoffman im Damen-Slalom am Samstag war eine der größten Überraschungen des Rennwochenendes in Levi. Mit Startnummer 57 sorgte die 26-Jährige schon mit ihrer souveränen Fahrt auf den 13. Rang im ersten Durchgang für Furore. Im zweiten Lauf steigerte sie sich sogar noch einmal.
Ein Erfolg, der die Australierin zusätzlich motiviert hat, wie sie auf Instagram andeutet. „Ich bin stolz auf die Arbeit, die nötig war, um so weit zu kommen, freue mich aber noch viel mehr darauf, es bald noch einmal zu versuchen“, schreibt sie zu einigen Eindrücken des zurückliegenden Wochenendes.
Ski-Stars reagieren auf Botschaft
Wenn man sich ihre bisherige Ski-Karriere ansieht, zeigt sich, dass der Levi-Coup noch größere Bedeutung hat. Denn, die in Sydney geborene Athletin, die seit Jahren in den USA trainiert, wurde immer wieder von schweren Knieverletzungen zurückgeworfen.
Nach ihrem bisher größten Erfolg gibt es auch deshalb emotionale Dankesworte: „Ich bin so dankbar und stolz auf mein Team. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft“ und an ihre junge Teamkollegin Phobe Heaydon gerichtet, die den zweiten Durchgang mit hoher Startnummer als 31. nur um wenige Hundertstel verpasst hatte: „Zu sehen, wie du auf Platz 30 gelandet bist (nur um ganz knapp den zweiten Durchgang zu verpassen), war sogar noch spannender!!“
Für die Leistung und auch die netten Worte nach dem Rennen gibt es aus dem Ski-Zirkus jedenfalls Anerkennung. Auf Instagram reagierten zahlreiche Top-Athletinnen. Mikaela Shiffrin, Nina O’Brien, Paula Moltzan, Zrinka Ljutic und Co. gratulierten. Besonders emotional wurde Alice Robinson. „Ich bin so stolz auf dich“, kommentierte die Neuseeländerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.