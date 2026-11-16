Bessere Abläufe, aber angespannte Finanzlage

Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr und ihre Mitstreiter haben überprüft, was aus ihren Empfehlungen zum Prüfbericht „Bauvorhaben der Gemeinde Langen bei Bregenz“ aus dem Jahr 2022 geworden ist. Das Fazit fällt gemischt aus: Während Bauprojekte und die Verwaltung heute deutlich geordneter laufen, hat sich die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechtert.
Als der Landesrechnungshof im Jahr 2022 die Bauvorhaben der Gemeinde Langen prüfte, stießen die Prüfer auf erhebliche Mängel: Damals fehlten oft nötige Beschlüsse der Gemeindevertretung, Rechnungen wurden ohne Lieferscheine bezahlt. Nicht zuletzt sorgte die Doppelrolle des Bürgermeisters für Kritik, weil er sich für sein eigenes Unternehmen mehrfach selbst Aufträge erteilte und dabei den genehmigten Kostenrahmen deutlich sprengte.
Klare Regeln gegen Interessenkonflikte
Die aktuelle Nachprüfung zeigt nun, dass die Gemeinde auf diese Kritik reagiert hat. Von den damals 23 ausgesprochenen Empfehlungen sind neun vollständig umgesetzt und zwölf weitere bereits in Arbeit. Besonders bei neuen Hoch- und Tiefbauprojekten läuft es heute runder, weil die Planung und Bauleitung nach außen vergeben werden und klare Regeln gegen Interessenkonflikte beschlossen wurden. Auch im Gemeindeamt hat sich durch eine neue Amtsleitung und eine komplett digitale Akten- und Rechnungsführung einiges verbessert.
Positive Zwischenbilanz
Trotz dieser Fortschritte gibt es weiterhin offene Baustellen, etwa bei fehlenden schriftlichen Abnahmeprotokollen oder beim Geld. Seit 2024 reicht das laufende Einkommen der Gemeinde nicht mehr aus, um die laufenden Ausgaben zu decken, und die Schulden sind deutlich gestiegen. Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr zieht dennoch eine positive Zwischenbilanz, mahnt aber zur Konsequenz: „Die hohe Zahl an aufgegriffenen Vorschlägen belegt, dass Kontrolle Wirkung zeigt. Dennoch müssen weitere Schritte folgen, um die Gemeindeorganisation nachhaltig zu verbessern.“
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