Bessere Abläufe, aber angespannte Finanzlage

Klare Regeln gegen Interessenkonflikte

Die aktuelle Nachprüfung zeigt nun, dass die Gemeinde auf diese Kritik reagiert hat. Von den damals 23 ausgesprochenen Empfehlungen sind neun vollständig umgesetzt und zwölf weitere bereits in Arbeit. Besonders bei neuen Hoch- und Tiefbauprojekten läuft es heute runder, weil die Planung und Bauleitung nach außen vergeben werden und klare Regeln gegen Interessenkonflikte beschlossen wurden. Auch im Gemeindeamt hat sich durch eine neue Amtsleitung und eine komplett digitale Akten- und Rechnungsführung einiges verbessert.