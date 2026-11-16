„Habe nur geschaut, dass ich Schmerzen wegbekomme“

. . . die größter Herausforderung bei der Reha: Jeden Tag über den Punkt drüber zugehen und sich zu quälen. Da hast du fünf anstrengende Tage in der Woche und daheim mache ich am Wochenende auch noch Übungen. Es ist für den Kopf schon hart, weil du fährst her und weißt, es ist anstrengend. Ich sage mir immer, wenn die Motivation nicht ausreicht, dann muss die Disziplin herhalten.