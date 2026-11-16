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„Krone“ auf Besuch

„Habe nur geschaut, dass ich Schmerzen wegbekomme“

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.11.2026 11:00
Felix Strauss bei der Reha mit Therapeut Tim Schweizer im Salzburger Stadtteil Aigen.
Felix Strauss bei der Reha mit Therapeut Tim Schweizer im Salzburger Stadtteil Aigen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Felix Strauss erlitt im September das erste Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss, dazu wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen. Aktuell kämpft sich der Fußballprofi in Salzburg zurück. Die „Krone“ besuchte ihn bei der Reha und sprach mit ihm über die größten Herausforderungen, Ängste und seinen Plan fürs Comeback.

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Als Felix Strauss im September die Diagnose Kreuzbandriss bekam, sprach er von einem „Schock“. Rund zwei Monate danach hat der Fußballprofi des deutschen Drittligisten Jahn Regensburg die Operation bereits hinter sich und kämpft sich in Salzburg zurück. Die „Krone“ besuchte ihn bei der Reha im Therapiezentrum von Gernot Schweizer im Salzburger Stadtteil Aigen und sprach mit ihm über . . .

. . . seinen aktuellen Zustand: Wir sind dran und guter Dinge. Der Tim (Physiotherapeut, Anm.) hat letztes Jahr das Kreuzband mit Marcel Hirscher gemacht und er hat gesagt, es schaut sehr gut aus, also eigentlich eine Top-Reha bisher. Aber wir wollen es nicht verschreien.

. . . sein derzeitiges Arbeitspensum: Jeden Tag von Montag bis Freitag zwei Stunden. Wir haben später auch geplant, dass wir ein, zweimal sogar zweimal am Tag trainieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das überstehen soll, weil da reichen zwei Stunden. Das ist ganz etwas Anderes als der normale Trainingsalltag als Fußballer (lacht).

. . . sein großes Hobby, die Musik: Ich habe nur geschaut, dass ich alles Mögliche für das Bein tue und dass ich die Schmerzen wegbekomme. Jetzt geht’s aber schon langsam los, ich habe die Gitarre ausgepackt.

. . . die neue Erfahrung einer schweren Verletzung (Kreuzband- und Außenmeniskusriss): Ich finde, man muss jedem Respekt zollen, der das öfter als einmal durchmacht. Was mich auch voll genervt hat, war die Tatsache, dass ich nicht mehr bei der Mannschaft war.

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. . . die größter Herausforderung bei der Reha: Jeden Tag über den Punkt drüber zugehen und sich zu quälen. Da hast du fünf anstrengende Tage in der Woche und daheim mache ich am Wochenende auch noch Übungen. Es ist für den Kopf schon hart, weil du fährst her und weißt, es ist anstrengend. Ich sage mir immer, wenn die Motivation nicht ausreicht, dann muss die Disziplin herhalten.

. . . seinen Plan für das Comeback: Mein erster Gedanke war wirklich, absolut fit für nächste Saison zu sein. Man braucht sich nicht stressen für die letzten vier Spiele oder so. Wenn es sich ausgeht, wäre es natürlich überragend. Aber das Wichtigste ist dann nächste Saison.

. . . Nachrichten von Fans: Es sind auch ein paar witzige dabei, wie „Ich erwarte dich im Jänner wieder“. Das ist aber unrealistisch (lacht).

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