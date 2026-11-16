Aus Liebe zu Helene Passion fürs Theater entdeckt

Alljährlich am letzten Tag der Brauchtumsmesse vergibt das TheaterServiceKärnten (TSK) einen Preis; bisher stets an einen Darsteller oder eine Darstellerin, an Leute, die über Jahre viel auf der Bühne geleistet haben. Heuer hat der Vorstand des TSK Werner Diex von der Theatergruppe Obervellach auserkoren. Der gebürtige Spittaler landete eher durch Zufall bei der Bühne – schuld daran war eine Frau. 1989 bat Werner seine Angebetete um ein Rendezvous, doch sie konnte erst am späten Abend – nach ihrer Theaterprobe. Werner wartete geduldig, entdeckte dabei seine Liebe zum Theater, trat der Gruppe bei und hatte gleichzeitig einen guten Grund, seine Herzensdame Helene, die später seine Ehefrau wurde, regelmäßig zu sehen.