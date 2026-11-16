Aus Liebe zu Helene Passion fürs Theater entdeckt

„Nicht ICH bin die Theatergruppe, sondern WIR!“ – Wer das weiß und danach arbeitet, hat vieles, was einen guten Theatermacher auszeichnet. Als solchen hat das TheaterServiceKärnten Werner Diex aus Obervellach geehrt und ihm den Adi-Peichl-Preis verliehen.
„Diesmal ist es kein Schauspieler, den wir ehren. Zu einer Produktion gehört so viel mehr als das Schauspiel an sich. Daher ist unser heuriger Preisträger ein Techniker, Co-Regisseur, Regisseur: Werner Diex aus Obervellach“, so Theresa Thum vom TheaterServiceKärnten. Der Verein um Obfrau Natalie Fina ist eine wichtige Anlaufstelle für rund 125 Amateurtheatergruppen Kärntens und verfügt über Österreichs größte Theaterfachbibliothek mit rund 13.000 Textbüchern.
Alljährlich am letzten Tag der Brauchtumsmesse vergibt das TheaterServiceKärnten (TSK) einen Preis; bisher stets an einen Darsteller oder eine Darstellerin, an Leute, die über Jahre viel auf der Bühne geleistet haben. Heuer hat der Vorstand des TSK Werner Diex von der Theatergruppe Obervellach auserkoren. Der gebürtige Spittaler landete eher durch Zufall bei der Bühne – schuld daran war eine Frau. 1989 bat Werner seine Angebetete um ein Rendezvous, doch sie konnte erst am späten Abend – nach ihrer Theaterprobe. Werner wartete geduldig, entdeckte dabei seine Liebe zum Theater, trat der Gruppe bei und hatte gleichzeitig einen guten Grund, seine Herzensdame Helene, die später seine Ehefrau wurde, regelmäßig zu sehen.
Offensichtlich beeindruckte Werner mit seinem Einsatz die Gruppe: Schon im darauffolgenden Jahr wurde er zum Obmannstellvertreter gewählt. Fast zwei Jahrzehnte sorgte er für stimmungsvolles Licht und guten Ton. 2006 und 2007 nahm Werner an den vom TSK veranstalteten und von Maria Müller initiierten Regieseminaren teil, wurde danach in Obervellach stellvertretender Spielleiter und von 2012 bis 2025 Spielleiters. Von Entscheidungen über die Stückwahl, Fragen der Organisation, des Bühnenbildes und der Technik, über die Probenarbeit bis zum Premierenabend hatte er also viel zu tun.
WIR ist das Wichtigste. WIR sind ein Team, nicht ICH!
Werner Diex, Theatermacher
Er konnte sich dennoch Zeit freischaufeln, um als Regisseur das Schultheater an der NMS Obervellach zu unterstützen und bei verschiedensten regionalen Veranstaltungen, beispielsweise Krippenspielen und Adventveranstaltungen, mitzuwirken.
Nach einem Unfall Ende 2025 musste Werner im Frühling des heurigen Jahres aus gesundheitlichen Gründen seine Funktionen bei der Theatergruppe Obervellach vorerst leider niederlegen.
Einmal jährlich ehrt das TheaterServiceKärnten auf der Brauchtumsmesse in Klagenfurt eine Person für besonderes Engagement im Amateurtheaterbereich Kärnten mit dem Adi-Peichl-Preis. Die Auszeichnung trägt den Namen des Schauspielers und Regisseurs Adi Peichl (1945 in Wien geboren und 2020 in Friesach verstorben). Peichl hatte auf zahlreichen Bühnen Österreichs gespielt, beispielsweise in Baden, Klagenfurt, Spittal; er war durch Filme bekannt geworden, vor allem durch die Rolle des Malec im „Schloß am Wörthersee“. Über Jahrzehnte nahm sich Zeit für Kärntens Amateurtheatergruppen – ein Begriff, den er dem Wort Laientheater vorzog, denn, so Adi, im Amateur steckt die Liebe drin.
Er führte Regie in Eberndorf, Arnoldstein, Weißenstein, Friesach und an weiteren Bühnen und unterstütze das TheaterServiceKärnten als Referent bei Fortbildungen.
Im TheaterService für Kärnten sind rund 125 Theatergruppen zusammengeschlossen. Alle zwei Monate gibt das TSK einen Theaterkalender für Kärnten heraus und informiert überdies monatlich über das kulturelle Angebot in Kärntens Amateurtheaterszene per Newsletter. Das Weiterbildungsangebot wird durch die Theaterwerkstatt, die Spielberatung, den Kinder-Theater-Club und durch die Theatersommerwochen für Kinder und Jugendliche vom Amateurtheaterverband weitgehend abgedeckt. Überdies beherbergt das TheaterServiceKärnten im Haus der Volkskultur in der Mießtaler Straße in Klagenfurt Österreichs größte Theaterfachbibliothek.
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