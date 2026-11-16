Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Adi-Peichl-Preis

Aus Liebe zu Helene Passion fürs Theater entdeckt

Kärnten
16.11.2026 09:01
TSK, Land Kärnten, TG St. Ulrich und Dance Industry gratulierten Werner Diex.
TSK, Land Kärnten, TG St. Ulrich und Dance Industry gratulierten Werner Diex.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

„Nicht ICH bin die Theatergruppe, sondern WIR!“ – Wer das weiß und danach arbeitet, hat vieles, was einen guten Theatermacher auszeichnet. Als solchen hat das TheaterServiceKärnten Werner Diex aus Obervellach geehrt und ihm den Adi-Peichl-Preis verliehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Diesmal ist es kein Schauspieler, den wir ehren. Zu einer Produktion gehört so viel mehr als das Schauspiel an sich. Daher ist unser heuriger Preisträger ein Techniker, Co-Regisseur, Regisseur: Werner Diex aus Obervellach“, so Theresa Thum vom TheaterServiceKärnten. Der Verein um Obfrau Natalie Fina ist eine wichtige Anlaufstelle für rund 125 Amateurtheatergruppen Kärntens und verfügt über Österreichs größte Theaterfachbibliothek mit rund 13.000 Textbüchern.

Alljährlich am letzten Tag der Brauchtumsmesse vergibt das TheaterServiceKärnten (TSK) einen Preis; bisher stets an einen Darsteller oder eine Darstellerin, an Leute, die über Jahre viel auf der Bühne geleistet haben. Heuer hat der Vorstand des TSK Werner Diex von der Theatergruppe Obervellach auserkoren. Der gebürtige Spittaler landete eher durch Zufall bei der Bühne – schuld daran war eine Frau. 1989 bat Werner seine Angebetete um ein Rendezvous, doch sie konnte erst am späten Abend – nach ihrer Theaterprobe. Werner wartete geduldig, entdeckte dabei seine Liebe zum Theater, trat der Gruppe bei und hatte gleichzeitig einen guten Grund, seine Herzensdame Helene, die später seine Ehefrau wurde, regelmäßig zu sehen.

Theatermacher Werner Diex mit seiner Ehefrau Helene.
Theatermacher Werner Diex mit seiner Ehefrau Helene.(Bild: Handler Wolfgang)
Die Dance Industry begeisterte mit einer Einlage.
Die Dance Industry begeisterte mit einer Einlage.(Bild: Handler Wolfgang)
Diesen Preis erhielt Werner Diex.
Diesen Preis erhielt Werner Diex.(Bild: Handler Wolfgang)
Werner mit der ehemaligen TSK-Obfrau Hannelore Fradler und seiner Frau Helene.
Werner mit der ehemaligen TSK-Obfrau Hannelore Fradler und seiner Frau Helene.(Bild: zVg TG Obervellach)
Wie heißt der Weihnachtsmann? Werner!
Wie heißt der Weihnachtsmann? Werner!(Bild: zVg TG Obervellach)
Ensemble einer Produktion in Obervellach.
Ensemble einer Produktion in Obervellach.(Bild: zVg TG Obervellach)
Die Obervellacher auf der Bühne.
Die Obervellacher auf der Bühne.(Bild: zVg TG Obervellach)
Bei der Regiearbeit: Werner Diex.
Bei der Regiearbeit: Werner Diex.(Bild: zVg TG Obervellach)
Werner Diex mit dem früheren TSK-Obmann Herbert Murero.
Werner Diex mit dem früheren TSK-Obmann Herbert Murero.(Bild: zVg TG Obervellach)
Die Theatergruppe Obervellach – mit Werner Diex.
Die Theatergruppe Obervellach – mit Werner Diex.(Bild: zVg TG Obervellach)

Offensichtlich beeindruckte Werner mit seinem Einsatz die Gruppe: Schon im darauffolgenden Jahr wurde er zum Obmannstellvertreter gewählt. Fast zwei Jahrzehnte sorgte er für stimmungsvolles Licht und guten Ton. 2006 und 2007 nahm Werner an den vom TSK veranstalteten und von Maria Müller initiierten Regieseminaren teil, wurde danach in Obervellach stellvertretender Spielleiter und von 2012 bis 2025 Spielleiters. Von Entscheidungen über die Stückwahl, Fragen der Organisation, des Bühnenbildes und der Technik, über die Probenarbeit bis zum Premierenabend hatte er also viel zu tun.

Zitat Icon

WIR ist das Wichtigste. WIR sind ein Team, nicht ICH!

Werner Diex, Theatermacher

Er konnte sich dennoch Zeit freischaufeln, um als Regisseur das Schultheater an der NMS Obervellach zu unterstützen und bei verschiedensten regionalen Veranstaltungen, beispielsweise Krippenspielen und Adventveranstaltungen, mitzuwirken.

Nach einem Unfall Ende 2025 musste Werner im Frühling des heurigen Jahres aus gesundheitlichen Gründen seine Funktionen bei der Theatergruppe Obervellach vorerst leider niederlegen.

Höchste Auszeichnung im Amateurtheater
Wer Adi Peichl war und was das TSK anbietet

Einmal jährlich ehrt das TheaterServiceKärnten auf der Brauchtumsmesse in Klagenfurt eine Person für besonderes Engagement im Amateurtheaterbereich Kärnten mit dem Adi-Peichl-Preis. Die Auszeichnung trägt den Namen des Schauspielers und Regisseurs Adi Peichl (1945 in Wien geboren und 2020 in Friesach verstorben). Peichl hatte auf zahlreichen Bühnen Österreichs gespielt, beispielsweise in Baden, Klagenfurt, Spittal; er war durch Filme bekannt geworden, vor allem durch die Rolle des Malec im „Schloß am Wörthersee“. Über Jahrzehnte nahm sich Zeit für Kärntens Amateurtheatergruppen – ein Begriff, den er dem Wort Laientheater vorzog, denn, so Adi, im Amateur steckt die Liebe drin.

Adi Peichl als Boandlkramer auf der Burghofbühne Friesach im Jahr 2013.
Adi Peichl als Boandlkramer auf der Burghofbühne Friesach im Jahr 2013.(Bild: Friesacher Burghofspiele Günter Jagoutz)

Er führte Regie in Eberndorf, Arnoldstein, Weißenstein, Friesach und an weiteren Bühnen und unterstütze das TheaterServiceKärnten als Referent bei Fortbildungen.

Im TheaterService für Kärnten sind rund 125 Theatergruppen zusammengeschlossen. Alle zwei Monate gibt das TSK einen Theaterkalender für Kärnten heraus und informiert überdies monatlich über das kulturelle Angebot in Kärntens Amateurtheaterszene per Newsletter. Das Weiterbildungsangebot wird durch die Theaterwerkstatt, die Spielberatung, den Kinder-Theater-Club und durch die Theatersommerwochen für Kinder und Jugendliche vom Amateurtheaterverband weitgehend abgedeckt. Überdies beherbergt das TheaterServiceKärnten im Haus der Volkskultur in der Mießtaler Straße in Klagenfurt Österreichs größte Theaterfachbibliothek. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.11.2026 09:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
107.781 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
104.685 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Ski Alpin
Drama um Joshua Sturm! Samba-Party bei ÖSV-Debakel
69.606 mal gelesen
Joshua Sturm ist im zweiten Durchgang ausgeschieden. 
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1212 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1042 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
826 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr Kärnten
Adi-Peichl-Preis
Aus Liebe zu Helene Passion fürs Theater entdeckt
Gleich an zwei Orten
Österreichisches Gestein zu Welterbe gekürt
Bergrettung im Einsatz
Abgestürzter Dackel „Jonny“ aus Graben gerettet
Krone Plus Logo
Mega-Projekt fürs Tal
Ein Zentrum zum Laden, Verweilen und Arbeiten
Ohne Erfahrung am Berg
Zwei junge Männer am Großglockner gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf