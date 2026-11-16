Abgestürzter Dackel „Jonny“ aus Graben gerettet

Vereinte Kräfte für „Jonny“

Kurz nach dem Eintreffen leiteten die Rettungskräfte alle nötigen Schritte ein, um zu dem Hund zu gelangen. Eine Bergretterin wurde zu „Jonny“ abgeseilt und konnte ihn schließlich aus dem unwegsamen Gelände befreien. Der kleine Vierbeiner wurde wohlauf mit kleinen Blessuren den erleichterten Besitzern übergeben.