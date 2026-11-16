Abgestürzter Dackel „Jonny“ aus Graben gerettet

Schreck für zwei Hundebesitzer: Bei einem Sonntagsspaziergang in Ossiach in Kärnten nahmen sie ihren Dackel „Jonny“ kurzzeitig von der Leine. Der Hund kam vom Weg ab und stürzte in einen Graben. Die Bergrettung Villach rückte aus.
Zwei deutsche Urlauber waren mit ihrem Dackel „Jonny“ am Finsterbach-Wasserfall-Rundweg in Ossiach unterwegs. Sie nahmen „Jonny“ kurzzeitig von der Leine, woraufhin der Hund nur wenig später in den steilen Bereich des Waldes geriet und über einen Wasserfall westlich der Finsterbachfälle abstürzte.
Aufgrund der sehr steilen Grabeneingänge konnte der Hund nicht selbstständig wieder zu seinen Besitzern gelangen. Die beiden Besitzer setzten den Notruf ab und alarmierten die Bergrettung Villach.
Vereinte Kräfte für „Jonny“
Kurz nach dem Eintreffen leiteten die Rettungskräfte alle nötigen Schritte ein, um zu dem Hund zu gelangen. Eine Bergretterin wurde zu „Jonny“ abgeseilt und konnte ihn schließlich aus dem unwegsamen Gelände befreien. Der kleine Vierbeiner wurde wohlauf mit kleinen Blessuren den erleichterten Besitzern übergeben.
Im Einsatz waren neben der Bergrettung der Ortsstelle Villach auch zwei Kräfte der Wasserrettung Sattendorf und die Polizei.
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