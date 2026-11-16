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Kater überlebt tödlichen Hauseinsturz in New York

Ausland
16.11.2026 10:59
Porträt von krone.at
Von krone.at

Acht Menschen starben beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohngebäudes im New Yorker Stadtteil Brooklyn am Mittwoch vergangene Woche. Vier Tage nach dem Unglück konnte jedoch noch ein pelziger Überlebender aus den Trümmern geborgen werden: Kater „Isaac“ hatte die Tragödie in einem Schrank unter der Küchenspüle unverletzt überstanden.

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Das Gebäude war am Mittwochnachmittag komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Neben den acht Todesopfern – darunter zwei Kinder - wurden noch 18 weitere Menschen verletzt. 

Kater „Isaac“ konnte mit seiner Besitzerin Zariah /13, Mitte) wieder vereint werden.
Kater „Isaac“ konnte mit seiner Besitzerin Zariah /13, Mitte) wieder vereint werden.(Bild: kameraone)

Auch die Nachbargebäude wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Zimmerwand der 13-jährigen Zariah Coleman, die mit ihrer Familie direkt nebenan wohnt, wurde komplett weggerissen. Die Wohnung durfte von den Bewohnern seit dem Unglück nicht mehr betreten werden. 

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Am Sonntag hörten Rettungskräfte dann ein leises Miauen. Der Kater hatte sich in einem Schrank unter der Küchenspüle versteckt. Gemeinsam mit der städtischen Baubehörde holten die Retter den Haustiger heraus.

Der Vierbeiner hatte vier Tage ohne Futter oder Wasser überlebt. Nach einer Untersuchung in einer Tierklinik konnte er mit seiner jungen Besitzerin wieder vereint werden. „Ich war fest davon überzeugt, dass sie ,Isaac‘ finden würden“, erklärte Zariah gegenüber „New York Times“. Auch der Bürgermeister der Metrople teilte einen Nachrichtenbeitrag über die Wiedervereinigung auf der Plattform X (siehe oben): „Wir sind allen dankbar, die geholfen haben, sie wieder zusammenzubringen“, erklärte Zohran Mamdani.

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