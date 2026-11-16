Kater überlebt tödlichen Hauseinsturz in New York

Der Vierbeiner hatte vier Tage ohne Futter oder Wasser überlebt. Nach einer Untersuchung in einer Tierklinik konnte er mit seiner jungen Besitzerin wieder vereint werden. „Ich war fest davon überzeugt, dass sie ,Isaac‘ finden würden“, erklärte Zariah gegenüber „New York Times“. Auch der Bürgermeister der Metrople teilte einen Nachrichtenbeitrag über die Wiedervereinigung auf der Plattform X (siehe oben): „Wir sind allen dankbar, die geholfen haben, sie wieder zusammenzubringen“, erklärte Zohran Mamdani.