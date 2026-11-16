„Dann hauen wir uns schon auf die Backe“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ – diesmal mit einem Stargast aus dem Boxen: Edin Avdic bestreitet am Samstag bei der „Bounce Fight Night“ (Tickets hier im Krone-Ticketshop) den Hauptkampf. Und bereitet sich im Studio bei Michael Fally und Flo Gröger nicht nur verbal drauf vor, sondern auch in Form der Präsentation seines Sixpacks. Außerdem Themen in der Sendung: Kathi Truppe, das ÖSV-Herren-Debakel in Levi, Österreichs Aufstieg in die Nations-League-Liga A, Rapids Eigentor und Österreichs Eishockey-Frauen.