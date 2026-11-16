Resistenzen könnten Millionen Menschenleben kosten

Könnte Millionen Menschenleben kosten

2021 seien nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen aufgrund solcher Resistenzen gestorben. Wenn die heutigen Trends sich fortsetzten, könnten nach Modellrechnungen in den nächsten 25 Jahren weltweit 39 Millionen Menschen dadurch sterben, so Nyemazi. Die Zahl der Bakterien, gegen die gängige Medikamente wirkungslos sind, wachse, und es würden nicht genügend neue Antibiotika entwickelt.