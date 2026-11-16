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Medikamente im Fokus

Resistenzen könnten Millionen Menschenleben kosten

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16.11.2026 11:50
(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Infizieren sich Patienten bei Routineoperationen oder Geburten mit Bakterien, Viren oder Pilzen, bei denen die vorhandenen Medikamente nicht mehr anschlagen, kann das lebensgefährlich werden. Die Weltgesundheitsorganisation fordert mehr in neue Antibiotika zu investieren.

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„Die Bedrohung durch Antibiotika- und andere Resistenzen ist weitverbreitet und bedroht die Zukunft der modernen Medizin“, warnte der zuständige Spezialist der WHO, Jean Pierre Nyemazi, am Montag.

Auch Krebspatienten und chronisch Kranke seien größeren Gefahren ausgesetzt, wenn sie sich mit Krankheitserregern infizieren, die sich angepasst haben und gegen die herkömmliche Medikamente wirkungslos sind. Die WHO ruft Länder deshlab mit einer Aktionswoche (18. bis 24. November) zu einem entschlosseneren Kampf gegen Resistenzen auf.

Könnte Millionen Menschenleben kosten
2021 seien nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen aufgrund solcher Resistenzen gestorben. Wenn die heutigen Trends sich fortsetzten, könnten nach Modellrechnungen in den nächsten 25 Jahren weltweit 39 Millionen Menschen dadurch sterben, so Nyemazi. Die Zahl der Bakterien, gegen die gängige Medikamente wirkungslos sind, wachse, und es würden nicht genügend neue Antibiotika entwickelt.

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Umsetzung hapert
„Infektionen zu verhindern ist die beste Maßnahme, um den Bedarf für Antibiotika zu senken“, sagte WHO-Spezialistin Pravarsha Prakash. Aber nur ein gutes Drittel aller Länder habe die WHO-Richtlinien dafür im ganzen Land umgesetzt.

2024 hatte die Weltgesundheitsversammlung Ziele festgelegt, die bis 2030 erreicht werden sollten. Davon seien zu viele Länder noch zu weit entfernt, hieß es. Darunter sind unter anderem Ziele für Infektionsprävention, den Einsatz der Medikamente in Krankenhäusern, Testkapazitäten und Resistenz-Überwachung.

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