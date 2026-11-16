Warum sich Österreich immer selbst im Weg steht

Österreich könnte die U21-Europameisterschaft austragen, allerdings könnten ausgerechnet die Rapid-Mitglieder die Suppe versalzen. In „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber nicht nur über das rot-weiß-rote Unvermögen, sondern auch über die positiven Aspekte der vergangenen Wochen. Das ÖFB-Team landet in der Nations League den Gruppensieg und gehört wieder der europäischen Elite an. Außerdem schnürt sich Ronaldinho mit 46 Jahren die Schuhe – zum Debüt gibt es gleich einen Einstand nach Maß.