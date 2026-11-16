Dritter EM-Titel: Erik hat seinen Papa rausgekickt

Gerald Zimmermann war seinerzeit eine echte Größe im Kickboxsport. Der St. Egydener krallte sich einst vier WM-Goldene, unzählige Staatsmeister-Titel und krönte sich zweimal zum Europameister. Heute ist der 61-Jährige als höchst erfolgreicher Trainer tätig – unter seinen Fittichen: Sohnemann Erik Zimmermann.