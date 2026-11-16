Zu riskant: Vox-Chef sagt Podcast-Interview ab

Der spanische YouTuber Jordi Wild lädt im Vorfeld der Wahlen in Spanien alle vier Spitzenkandidaten zu einem Podcast-Interview ein. Doch einer sagte in letzter Minute ab: Santiago Abascal, Chef der rechtspopulistischen Partei Vox, erschien nicht zum Wahlinterview – das „Risiko“ sei ihm offenbar zu hoch gewesen.
Die Begründung der Partei: Vox bestand darauf, das gesamte Interview mit eigenen Kameras aufzuzeichnen. Außerdem wollten sie die exklusiven audiovisuellen Rechte an dem Material behalten. Als Wild diese Forderung ablehnte, sagte Abascal das Interview kurzfristig ab.
Vox-Chef kam mit eigenem Publikum zu TV-Show
Die Absage folgte auf einen umstrittenen Auftritt in einer der meistgesehenen spanischen Sendungen, „La Revuelta“. Dort erschien Vox-Chef Abascal mit einem eigenen Publikum. Die mitgebrachten Anhänger riefen während der Aufzeichnung immer wieder „Präsident, Präsident“ und applaudierten dem rechten Politiker lautstark. Abascal begründete die Aktion damit, dass die regulären Zuschauer der Show „zu feindselig“ seien.
Die Stimmung während des TV-Interviews war angespannt. Abascal bezeichnete Pedro Sánchez etwa als „Diktator“. Schließlich wurde nur ein stark gekürzter Ausschnitt der gesamten Aufzeichnung veröffentlicht. Abascal empörte sich, dass seine „Aussagen zu wichtigen Themen“ nicht veröffentlicht wurden.
„Können Kontrolle nicht abgeben“
Nach seinem kontroversen TV-Auftritt entschied er sich also, nicht zu Jordi Wilds Podcast zu erscheinen. In einem Statement argumentierte Abascal, seine Partei könne es sich nicht leisten, die Kontrolle über ihre Botschaft an Dritte abzugeben, wenn eine Sendung nicht live sei. „Kein Vox-Kandidat wird jemals wieder ein Interview geben, ohne die Exklusivrechte zu besitzen“, erklärte er.
Podcast-Absage löste Welle der Kritik aus
In Spanien empört die Entscheidung zahlreiche Menschen – auf Social Media hat Abascals Absage eine Welle der Kritik ausgelöst. „Sie haben sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt“, schreibt ein User auf X. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Wenn Vox sein Wort bei einem Interview nicht einmal kurzfristig halten kann, stell dir mal vor, wie das erst wäre, wenn sie ein Land regieren würden – ihr könnt mich mal!“
Podcast-Host spricht von „schmutzigem Trick“
Auch Jordi Wild zeigte sich enttäuscht. „Ich bin traurig, ich bin am Boden zerstört, ich hatte eine schreckliche Nacht“, kommentierte der Interview-Host das Nichterscheinen des Politikers. Er habe sich tagelang intensiv auf das Gespräch vorbereitet und bezeichnete die Absage als „schmutzigen Trick“.
Die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien findet am 29. November statt. Mit seinem Podcast möchte Jordi Wild insbesondere jungen Menschen politische Themen näherbringen. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez war bereits in dem Format zu Gast. Auf YouTube erreicht der 42-Jährige ein Millionenpublikum.
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