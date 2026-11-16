Zu riskant: Vox-Chef sagt Podcast-Interview ab

Podcast-Absage löste Welle der Kritik aus

In Spanien empört die Entscheidung zahlreiche Menschen – auf Social Media hat Abascals Absage eine Welle der Kritik ausgelöst. „Sie haben sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt“, schreibt ein User auf X. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Wenn Vox sein Wort bei einem Interview nicht einmal kurzfristig halten kann, stell dir mal vor, wie das erst wäre, wenn sie ein Land regieren würden – ihr könnt mich mal!“