Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Spanien-Wahl

Zu riskant: Vox-Chef sagt Podcast-Interview ab

Außenpolitik
16.11.2026 11:57
Podcast-Host Jordi Wild (li.) zeigte sich enttäuscht über die Absage von Santiago Abascal.
Podcast-Host Jordi Wild (li.) zeigte sich enttäuscht über die Absage von Santiago Abascal.(Bild: Krone-Collage/AFP/OSCAR DEL POZO/Screenshot YT @The Wild Project)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Der spanische YouTuber Jordi Wild lädt im Vorfeld der Wahlen in Spanien alle vier Spitzenkandidaten zu einem Podcast-Interview ein. Doch einer sagte in letzter Minute ab: Santiago Abascal, Chef der rechtspopulistischen Partei Vox, erschien nicht zum Wahlinterview – das „Risiko“ sei ihm offenbar zu hoch gewesen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Begründung der Partei: Vox bestand darauf, das gesamte Interview mit eigenen Kameras aufzuzeichnen. Außerdem wollten sie die exklusiven audiovisuellen Rechte an dem Material behalten. Als Wild diese Forderung ablehnte, sagte Abascal das Interview kurzfristig ab.

Vox-Chef kam mit eigenem Publikum zu TV-Show
Die Absage folgte auf einen umstrittenen Auftritt in einer der meistgesehenen spanischen Sendungen, „La Revuelta“. Dort erschien Vox-Chef Abascal mit einem eigenen Publikum. Die mitgebrachten Anhänger riefen während der Aufzeichnung immer wieder „Präsident, Präsident“ und applaudierten dem rechten Politiker lautstark. Abascal begründete die Aktion damit, dass die regulären Zuschauer der Show „zu feindselig“ seien.

Das Video verlief anders als geplant – der Sessel seines Interviewpartners blieb leer.
Das Video verlief anders als geplant – der Sessel seines Interviewpartners blieb leer.(Bild: Screenshot/YT @The Wild Project)

Die Stimmung während des TV-Interviews war angespannt. Abascal bezeichnete Pedro Sánchez etwa als „Diktator“. Schließlich wurde nur ein stark gekürzter Ausschnitt der gesamten Aufzeichnung veröffentlicht. Abascal empörte sich, dass seine „Aussagen zu wichtigen Themen“ nicht veröffentlicht wurden.

„Können Kontrolle nicht abgeben“
Nach seinem kontroversen TV-Auftritt entschied er sich also, nicht zu Jordi Wilds Podcast zu erscheinen. In einem Statement argumentierte Abascal, seine Partei könne es sich nicht leisten, die Kontrolle über ihre Botschaft an Dritte abzugeben, wenn eine Sendung nicht live sei. „Kein Vox-Kandidat wird jemals wieder ein Interview geben, ohne die Exklusivrechte zu besitzen“, erklärte er.

Lesen Sie auch:
Pedro Sánchez verkündete die Vorverlegung der Wahlen auf den 29. November.
Wohnungsnot in Spanien
November: Sánchez ruft vorgezogene Neuwahlen aus
05.10.2026

Podcast-Absage löste Welle der Kritik aus
In Spanien empört die Entscheidung zahlreiche Menschen – auf Social Media hat Abascals Absage eine Welle der Kritik ausgelöst. „Sie haben sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt“, schreibt ein User auf X. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Wenn Vox sein Wort bei einem Interview nicht einmal kurzfristig halten kann, stell dir mal vor, wie das erst wäre, wenn sie ein Land regieren würden – ihr könnt mich mal!“

Podcast-Host spricht von „schmutzigem Trick“
Auch Jordi Wild zeigte sich enttäuscht. „Ich bin traurig, ich bin am Boden zerstört, ich hatte eine schreckliche Nacht“, kommentierte der Interview-Host das Nichterscheinen des Politikers. Er habe sich tagelang intensiv auf das Gespräch vorbereitet und bezeichnete die Absage als „schmutzigen Trick“.

Die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien findet am 29. November statt. Mit seinem Podcast möchte Jordi Wild insbesondere jungen Menschen politische Themen näherbringen. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez war bereits in dem Format zu Gast. Auf YouTube erreicht der 42-Jährige ein Millionenpublikum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
16.11.2026 11:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
109.915 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.048 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
81.546 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1222 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
826 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
727 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Mehr Außenpolitik
Sparkurs auf Blau?
Budget: „FPÖ tun lassen“ gegen „Voodoo-Politik“
Kurz vor Spanien-Wahl
Zu riskant: Vox-Chef sagt Podcast-Interview ab
Heurige Grippesaison
Nach Engpass: 1,2 Millionen Impf-Dosen verteilt
Schokofigur empört
Deutschland: AfD-Nikolo lässt die Wogen hochgehen
WKO will Aktion scharf
Zahlen enthüllt: So viel kostet uns Sozialbetrug
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf