Angeschlagen! Rapids Demir reist vom ÖFB-Team ab

Vertrag vorzeitig verlängert

Demir ist aktuell in der Form seines Lebens: In der Saison hält der 23-Jährige bereits bei 15 Torbeteiligungen (sieben Treffer, acht Assist), er ist die kreative Schaltzentrale und übernimmt Verantwortung bei Rapid. Als Belohnung gab’s die vorzeitige Vertragsverlängerung bis Sommer 2031.