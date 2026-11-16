Angeschlagen! Rapids Demir reist vom ÖFB-Team ab

Ralf Rangnick muss im letzten Gruppenspiel der Nations League gegen Israel am Dienstag auf Yusuf Demir verzichten. Der Rapidler erlitt einen Schlag auf das rechte Knie und reiste vom ÖFB-Team ab.
Rückschlag für Yusuf Demir! Der Offensivspieler von Bundesliga-Tabellenführer Rapid ist angeschlagen und verließ vorzeitig das ÖFB-Teamquartier. Er wird die Reise nach Debrecen nicht antreten. Demir hatte sein bisher letztes von vier Länderspielen für das A-Nationalteam im Oktober 2021 absolviert.
Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick, die bereits als Gruppensieger und Liga-A-Aufsteiger feststeht, trifft am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Nagyerdei-Stadion in Debrecen auf Israel. Unter anderem stehen David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka, Patrick Wimmer, Xaver Schlager und Alexander Prass wegen Verletzungen nicht zur Verfügung.
Vertrag vorzeitig verlängert
Demir ist aktuell in der Form seines Lebens: In der Saison hält der 23-Jährige bereits bei 15 Torbeteiligungen (sieben Treffer, acht Assist), er ist die kreative Schaltzentrale und übernimmt Verantwortung bei Rapid. Als Belohnung gab’s die vorzeitige Vertragsverlängerung bis Sommer 2031.
Doch nun gibt’s Sorgenfalten bei den Grün-Weißen. Wie schwer die Verletzung ist und ob Demir in den kommenden Wochen ausfallen wird, gab der ÖFB nicht bekannt.
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