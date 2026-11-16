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Diese nackten Rauschebärte sind echte Kult-Rocker!

Society International
16.11.2026 11:30
Es war ein Überraschungsauftritt dieser Kultrocker in der Hall of Fame. Mit Rauschebart und halb ...
Es war ein Überraschungsauftritt dieser Kultrocker in der Hall of Fame. Mit Rauschebart und halb nackt geigten sie für einen Freund und Mentor auf!(Bild: APA-Images / REUTERS / Mario Anzuoni)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Buschige weiße Bärt, wilde Mähnen und orange Sonnenbrillen: Diese nackten Rauschebärte sind echte Superstars! Diese haben sich für einen unfassbar coole Show-Einlage als alte Herren bei einer Ehrung in der Rock & Roll Hall of Fame hergegeben. 

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Bei den Bildern muss man nicht nur zweimal, sondern öfter hinsehen! Die Red Hot Chili Peppers haben bei der Aufnahme von Starproduzent Rick Rubin in die Rock & Roll Hall of Fame 2026 für einen besonders skurrilen Auftritt gesorgt.

Niemand Geringeres als Anthony Kiedis (64), Flea (63), John Frusciante (56) und Chad Smith (65) kamen gleich viermal als Rick Rubin auf die Bühne und zeigten sich auch noch mit nackten Oberkörpern!

Gitarrist Flea gab auch mit Rauschebart alles!
Gitarrist Flea gab auch mit Rauschebart alles!(Bild: AP/Chris Pizzello)

Typischer Rick-Rubin-Look
Alle vier Musiker trugen voluminöse weiße Bärte, Perücken im typischen Rick-Rubin-Look und auffällige orangefarbene Sonnenbrillen. Eine herrlich schräge Liebeserklärung an den Mann, der die Band musikalisch über Jahrzehnte begleitet hat.

Und das ist er in echt: Rick Rubin mit seiner Auszeichnung in der Rock and Roll Hall of Fame
Und das ist er in echt: Rick Rubin mit seiner Auszeichnung in der Rock and Roll Hall of Fame(Bild: AP/Chris Pizzello)

Als Rubin nach einer kurzen Rede die Bühne verlassen hatte, legten die vier Rocker los. Mit ihrem Welthit „Give It Away“ lieferten sie den musikalischen Höhepunkt des ungewöhnlichen Auftritts.

Mit ihrem Welthit „Give It Away“ lieferten sie den musikalischen Höhepunkt des ungewöhnlichen ...
Mit ihrem Welthit „Give It Away“ lieferten sie den musikalischen Höhepunkt des ungewöhnlichen Auftritts.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Der Starproduzent war an einigen der erfolgreichsten Alben der Red Hot Chili Peppers beteiligt. Dazu zählen „Blood Sugar Sex Magik“ aus dem Jahr 1991 und „Californication“ von 1999.

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