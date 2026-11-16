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„Kaulitze“ machen Wiener Stadthalle zu Tokio Hotel

Wien
16.11.2026 11:00
Klum-Ehemann Tom (links) und Bill; das Konzert war komplett ausverkauft.
Klum-Ehemann Tom (links) und Bill; das Konzert war komplett ausverkauft.(Bild: APA/dpa/Hannes P. Albert)
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Von krone.at

In der bummvollen Wiener Stadthalle sorgten Bill und Tom Kaulitz als Tokio Hotel am Sonntagabend für ein Spektakel mit viel Poprock aus über 20 Jahren. Am Ende mussten alle „Durch den Monsun“.

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Kurz vor 21.00 Uhr schwebte Sänger Bill Kaulitz in einem heftig glitzernden Alien/Astronautenkostüm per Abseilbühne in die Halle, die mit Besuchern und vor allem Besucherinnen unterschiedlichen Alters bis unter das Dach gefüllt war. Die Aktion in luftiger Höhe sollte im Rahmen des gut zweistündigen Abends zum wiederkehrenden Thema werden – so wie auch die Lichtshow, die bunte, große LED-Wand und andere gut bekannte Gimmicks aus dem Popshow-Zauberkasten. Dabei ging es durchaus rockig los, wenn auch in betont glattgebügeltem Sound: „Shout 2 the Universe“, „Ready, Set, Go!“ und „Noise“ bereiteten den Boden für das Kommende.

Zwischen Teenie-Angst und Beziehungsbefindlichkeitspop
Davon gab es reichlich von der Combo mit dem steilen Bekanntheitsgefälle zwischen den Kaulitz-Brüdern und ihren Mitstreitern seit Kindestagen, Georg Listing am Bass und Schlagzeuger Gustav Schäfer. Während Erstere sich mittlerweile auf mehreren Standbeinen durch die Welt des Populären bewegen, fliegen die beiden anderen Bandmitglieder in der öffentlichen Wahrnehmung eher unter dem Radar. Der hyperexaltierte Bill und Heidi-Klum-Ehemann Tom wandern hingegen durch ihre Netflix-Serie, ihren Podcast und diverse TV-Formate.

Auch Heidi und Hund waren mit in Wien:

Zurück in der Wiener Stadthalle changiert man zwischen Songs aus der Frühphase der Band, in der man ab 2005 einen für vermutlich viele Beteiligte letztlich ungesunden Riesenhype ausgelöst hat, und Nummern aus den folgenden Alben, in denen vor allem Orientierungslosigkeit, Teenage-Angst und Identitätssuche adressiert wurden. Bei den neueren Songs dominiert textlich eher die Beziehungsnabelschau zwischen Freude auf den nächsten Aufriss und der Sehnsucht nach stabiler Beziehung.

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„Dann wird alles gut“
Unterstützt werden die vier Musiker mit Backing-Tracks vom Band. Für den nicht komplett verbundenen Beobachter kann die Sache vor allem musikalisch durchaus ihre Längen an den Tag legen. Mit Hits aus Kollaborationen – „Fahr mit mir (4x4)“ mit Kraftklub und „Fata Morgana“ mit Nina Cuba – nähert man sich dann aber langsam dem Ende des regulären Sets, das mit „Memory Lane“ und „Homesick“. Und dann mussten die Anwesenden auch gar nicht mehr so lange auf „Durch den Monsun“ warten, den man natürlich ganz zum Schluss kredenzt. „Dann wird alles gut“, heißt es da.

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