„Kaulitze“ machen Wiener Stadthalle zu Tokio Hotel

„Dann wird alles gut“

Unterstützt werden die vier Musiker mit Backing-Tracks vom Band. Für den nicht komplett verbundenen Beobachter kann die Sache vor allem musikalisch durchaus ihre Längen an den Tag legen. Mit Hits aus Kollaborationen – „Fahr mit mir (4x4)“ mit Kraftklub und „Fata Morgana“ mit Nina Cuba – nähert man sich dann aber langsam dem Ende des regulären Sets, das mit „Memory Lane“ und „Homesick“. Und dann mussten die Anwesenden auch gar nicht mehr so lange auf „Durch den Monsun“ warten, den man natürlich ganz zum Schluss kredenzt. „Dann wird alles gut“, heißt es da.