Prinzessin Estelle bringt frischen Wind in Palast

Diese Praktikantin hat im schwedischen Palast für Begeisterung gesorgt! Prinzessin Estelle, Tochter von Kronprinzessin Victoria, packte nämlich bei Opa König Carl Gustaf mit an – und durfte schon mal reinschnuppern und erfahren, welche Aufgaben sie als künftige Königin von Schweden erwarten werden.
Auf Instagram veröffentlichte Prinzessin Estelle jetzt eine persönliche Botschaft und verriet: ihr Schnupperpraktikum verbrachte sie nicht nur beim Königlichen Hof, sondern auch bei der Prinsessan Estelles Kulturstiftelse (PREKS), die Kulturstiftung, die ihre Eltern im Namen ihrer ältesten Tochter gründeten.
„Unterhaltsam und lehrreich“
„Unter anderem war ich bei meinem Großvater, wo ich an seinen Besprechungen teilnehmen durfte, was unterhaltsam und lehrreich war“, verriet Estelle über ihre Aufgaben.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die der schwedische Palast auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat:
Bilder, die der Palast zu dem Posting der künftigen Thronfolgerin veröffentlichte, zeigen Estelle etwa, wie sie hinter dem König in einen Besprechungsraum geht und dabei einen großen Notizblock in der Hand hält.
Bei der Sitzung durfte Estelle am Konferenztisch natürlich neben ihrem Opa Platz nehmen. Ein weiteres Foto zeigt die 14-Jährige und Carl Gustaf zudem bei einer Besprechung in kleinerem Rahmen.
Baustellen-Besuch mit Papa Daniel
Neben Büroarbeit und Terminen mit dem König stand für Estelle aber auch ein Tag bei Estelles Kulturstiftung PREKS auf dem Programm, „wo ich unter anderem Künstler für das Werk des nächsten Jahres getroffen habe“, freute sich die Prinzessin.
Das kulturelle Zentrum der Stiftung bildet der nach Estelle benannte Skulpturenpark, wo jedes Jahr ein neues Kunstwerk eingeweiht wird. Ein Foto in der Galerie zeigt Estelle, die gemeinsam mit Prinz Daniel die Baustelle besuchte, auf der gerade das Kunstwerk für das kommende Jahr aufgebaut wird.
Abwechslungsreiches Praktikum
„Den Rest der Woche habe ich in verschiedenen Bereichen des Hofes verbracht, um mehr über die verschiedenen Abteilungen des Schlosses zu erfahren, unter anderem bei der Info Informationsabteilung, wo ich gerade sitze und schreibe“, verriet Estelle zudem.
Dass sie die Möglichkeit hatte, in so viele verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern, freut Estelle offenbar sehr. Am Ende ihrer persönlichen Nachricht bedankte sie sich bei allen, die das möglich gemacht hätten – unter anderem auch „meinem Großvater“.
Ihre lange Nachricht schloss die Tochter von Kronprinzessin Estelle schließlich schlicht mit „Estelle“.
Prinzessin Estelle ist die älteste Tochter von Schwedens Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Sie steht an zweiter Stelle der schwedischen Thronfolge und wird nach ihrer Mama einmal Königin von Schweden werden. Das Thronfolgerpaar hat zudem noch einen Sohn, Prinz Oscar (10).
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