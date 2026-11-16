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Auf Einbruchstour

Verwüstung am Naschmarkt: 13-Jährige geschnappt!

Wien
16.11.2026 11:07
Zwei 13-Jährige sollen in der Nacht mehrere Marktstände und ein Geschäftslokal am Wiener ...
Zwei 13-Jährige sollen in der Nacht mehrere Marktstände und ein Geschäftslokal am Wiener Naschmarkt beschädigt haben. Die Polizei konnte das Duo nach kurzer Flucht anhalten. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Jugendliche sollen in den frühen Morgenstunden gleich mehrere Geschäfte und Marktstände am Wiener Naschmarkt ins Visier genommen und verwüstet haben. Doch ihre Flucht dauerte nicht lange: Aufmerksame Polizisten bemerkten das verdächtige Duo – und nahmen die Verfolgung auf.

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Gegen 1.30 Uhr waren die Beamten am Montag auf der Rechten Wienzeile unterwegs, als ihnen zwei Jugendliche im Bereich des Naschmarktes auffielen. Die Polizisten behielten die beiden im Auge. Kurz darauf zeigte sich auch, warum: Bei einem Geschäftslokal war eine Scheibe eingeschlagen, Glasscherben lagen auf dem Gehsteig. Doch damit nicht genug: Auch mehrere Marktstände und eine weitere Eingangstür waren beschädigt.

Verdächtige erst 13 Jahre alt
Als die Jugendlichen die Polizisten bemerkten, wollten sie offenbar rasch das Weite suchen. Doch die Beamten waren schneller: Eine Verfolgungsjagd führte von der Faulmanngasse über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis in die Schleifmühlgasse. Dort konnten die beiden schließlich angehalten werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei erst 13-Jährige.

Teile eines Notfallhammers sichergestellt
Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Teile eines Notfallhammers sowie Bargeld. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Beide Jugendlichen zeigten sich laut Polizei unmittelbar nach dem Anhalten geständig.

Nach Abschluss der Amtshandlung wurde einer der Burschen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein Freund war bereits von seiner Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden und wurde den dortigen Betreuern übergeben. Die Ermittlungen zu den nächtlichen Sachbeschädigungen und Einbrüchen laufen.

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