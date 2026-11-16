Verwüstung am Naschmarkt: 13-Jährige geschnappt!

Gegen 1.30 Uhr waren die Beamten am Montag auf der Rechten Wienzeile unterwegs, als ihnen zwei Jugendliche im Bereich des Naschmarktes auffielen. Die Polizisten behielten die beiden im Auge. Kurz darauf zeigte sich auch, warum: Bei einem Geschäftslokal war eine Scheibe eingeschlagen, Glasscherben lagen auf dem Gehsteig. Doch damit nicht genug: Auch mehrere Marktstände und eine weitere Eingangstür waren beschädigt.