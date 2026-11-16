Österreichisches Gestein zu Welterbe gekürt

In Büchern zu je 100 Orten veröffentlicht die IUGS die von Expertinnen und Experten in einem strengen Verfahren ausgewählten geologisch wertvollen Orte.

Auf der Liste der geologischen Welterben stehen zum Beispiel auch der Grand Canyon (USA), der Uluru (Australien), der „Versteinerte Wald“ auf der griechischen Insel Lesbos und das Schweizer Matterhorn, wie Thomas Hofmann der APA im Namen des Österreichischen Nationalkomitees für Geowissenschaften an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mitteilte.