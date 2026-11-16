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Österreichisches Gestein zu Welterbe gekürt

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16.11.2026 08:22
Österreichisches Gestein hat es auf die Liste des geologischen Welterbes geschafft.
Österreichisches Gestein hat es auf die Liste des geologischen Welterbes geschafft.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In 1500 Metern Seehöhe Meeresschwankungen ablesen und Gestein, das sich Dutzende Kilometer unter der Erde gebildet hat – Österreichisches Gestein hat es zum ersten Mal auf die Liste des geologischen Welterbes geschafft. Beim Kärntner Plöckenpass und auf der Koralpe in der Steiermark sehen Experten geologisch wertvolle Orte.

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300 Einträge hat die geologische Welterbe-Liste inzwischen, Platz 212 und 245 gehen nach Österreich: die „Cellon-Rinne“ an der italienischen Grenze beim Kärntner Plöckenpass und die „Eklogiten“ auf der Koralpe (Steiermark). Das Verzeichnis wird von der Internationalen Union der Geowissenschaften (IUGS) geführt.

Sichtbare Meeresablagerungen
Beim Cellon handelt es sich um einen 2238 Meter hohen Berg, der mitunter auch unter dem Namen Frischenkofel bekannt ist. An der Ostseite des Berges gibt es eine markante Rinne, deren für Geologen interessantester Teil in rund 1500 Metern Seehöhe liegt. Hier gibt es eine über rund 60 Meter reichende Abfolge von einstigen Meeresablagerungen, die schon seit dem 19. Jahrhundert die Wissenschaft beschäftigt. Über 100 Publikationen gibt es mittlerweile zur Cellon-Rinne, wie der frühere Direktor der Geologischen Bundesanstalt, Hans Peter Schönlaub, ausführt.

Geologische Welterben

In Büchern zu je 100 Orten veröffentlicht die IUGS die von Expertinnen und Experten in einem strengen Verfahren ausgewählten geologisch wertvollen Orte.

Auf der Liste der geologischen Welterben stehen zum Beispiel auch der Grand Canyon (USA), der Uluru (Australien), der „Versteinerte Wald“ auf der griechischen Insel Lesbos und das Schweizer Matterhorn, wie Thomas Hofmann der APA im Namen des Österreichischen Nationalkomitees für Geowissenschaften an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mitteilte.

Tief unter der Erde
Auch auf der Koralpe findet sich laut der IUGS ein Ort mit besonderer geologischer Bedeutung: Hier gibt es einen wichtigen Fundort für sogenannte Eklogiten – einem Gestein, das unter großem Druck und hohen Temperaturen vor rund 95 Millionen Jahren in Tiefen von 65 bis 80 Kilometern geformt wurde. Die beim Hohl-Felsen in der Südsteiermark auffindbaren Verformungsgesteine geben somit Einblick in tief unter der Erde stattfindende Vorgänge zu einer Zeit als die Alpenbildung in ihren frühen Phasen war, heißt es.

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Neben den beiden in Österreich liegenden geologischen Neo-Welterbestätten wurde auch der „Hoba-Meteorit“ in Namibia in die Liste aufgenommen. Er ist das bisher größte auf der Erde gefundene derartige Objekt, das keinen Krater geschlagen hat. Der rund 60 Tonnen schwere Eisenmeteorit fiel vor ca. 80.000 Jahren vom Himmel, wurde beim Durchgang durch die Atmosphäre aber so stark abgebremst, dass er beim Auftreffen keinen Schaden anrichtete.

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