Erfreuliche Post an alle Welserinnen und Welser

Das macht neugierig und richtig Freude: Alle Stadtbewohner in Wels werden in den kommenden Wochen eine Dauerkarte für die kommende Landesgartenschau 2027 in Wels – die „Stadt der Gärten“ – aus dem Postkasten ziehen. Man muss die Karte nur noch aktivieren.
Die eww Gruppe (Energieversorger Wels) stellt im Rahmen eines Sponsorings allen Welserinnen und Welsern eine kostenlose Dauerkarte für die OÖ Landesgartenschau 2027 zur Verfügung.
Dafür werden Ende November über 57.000 eww Dauerkarten per Post versandt. Regulär gekauft würde die Dauerkarte 70 Euro kosten, eine Tageskarte kostet 15 Euro.
Damit die Karten gültig werden, müssen sie bis spätestens 7. März 2027 aktiviert werden. Für Kinder unter 15 Jahre ist der Eintritt übrigens frei.
Wer Unterstützung zur Aktivierung der Dauerkarte benötigt, kann sich an das eww Kundenzentrum in der Pfarrgasse 1 wenden.
Vom 2. April bis 26. September 2027 verwandelt sich Wels in die „Stadt der Gärten“. Diese nachhaltig konzipierte Landesgartenschau zeigt auf über 20 Hektar, wie Stadt und Natur miteinander verschmelzen.
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