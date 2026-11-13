Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesgartenschau OÖ

Erfreuliche Post an alle Welserinnen und Welser

Oberösterreich
13.11.2026 15:20
Erste Attraktionen der Landesgartenschau stehen schon: Spielplätze im neuen Volksgarten, das ...
Erste Attraktionen der Landesgartenschau stehen schon: Spielplätze im neuen Volksgarten, das Herzstück in der „Stadt der Gärten“.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das macht neugierig und richtig Freude: Alle Stadtbewohner in Wels werden in den kommenden Wochen eine Dauerkarte für die kommende Landesgartenschau 2027 in Wels – die „Stadt der Gärten“ – aus dem Postkasten ziehen. Man muss die Karte nur noch aktivieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die eww Gruppe (Energieversorger Wels) stellt im Rahmen eines Sponsorings allen Welserinnen und Welsern eine kostenlose Dauerkarte für die OÖ Landesgartenschau 2027 zur Verfügung.

Dafür werden Ende November über 57.000 eww Dauerkarten per Post versandt. Regulär gekauft würde die Dauerkarte 70 Euro kosten, eine Tageskarte kostet 15 Euro.

Lesen Sie auch:
Grüne Oase: Hier wächst der neue Volksgarten im Zentrum von Wels – er ist auch Herzstück der ...
Asphalt entfernt
Wels 2027: Grüne Oase in der „Stadt der Gärten“
06.09.2026

Damit die Karten gültig werden, müssen sie bis spätestens 7. März 2027 aktiviert werden. Für Kinder unter 15 Jahre ist der Eintritt übrigens frei. 

Wer Unterstützung zur Aktivierung der Dauerkarte benötigt, kann sich an das eww Kundenzentrum in der Pfarrgasse 1 wenden.

Vom 2. April bis 26. September 2027 verwandelt sich Wels in die „Stadt der Gärten“. Diese nachhaltig konzipierte Landesgartenschau zeigt auf über 20 Hektar, wie Stadt und Natur miteinander verschmelzen.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.11.2026 15:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Oberösterreich
Buch und Kalender
Linzer Geschichte mit echten bewegten Momenten
Landesgartenschau OÖ
Erfreuliche Post an alle Welserinnen und Welser
Brucknerhaus Linz
Pizzera & Jaus und Folkshilfe gemeinsam auf Tour
Tod auf Raststation
77-Jähriger am Weg zur Toilette von Lkw erfasst
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf