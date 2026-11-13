Nagetier löste großen Brand in Wohnhaus aus

Das Feuer in einer Dachgeschoßwohnung im oberösterreichischen Weyer dürfte von einer Ratte oder einer Maus verursacht worden sein. Experten des Landeskriminalamts und der Brandverhütungsstelle kamen zu diesem Ergebnis. Der Nager hatte offenbar ein Kabel angeknabbert, das frei verlegt worden war.
In der Nacht zum Donnerstag war – wie berichtet – in einer Dachgeschoßwohnung in Weyer ein Feuer ausgebrochen. Ein 24-jähriger Deutscher war gegen 23.25 Uhr durch Rauchgeruch in seinem Schlafzimmer geweckt worden.
Der Bewohner alarmierte seine Nachbarn und verständigte sofort den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei waren daher auch keine Menschen mehr im Gebäude.
Die Löschteams (insgesamt zehn Feuerwehren mit 112 Helfern) konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude wurde verhindert. Durch Rauch und Feuer waren auch keine Personen verletzt worden. Die Brandursache war zunächst aber unklar.
Tier löste technischen Defekt aus
Beamte des Landeskriminalamtes (LKA), ein Bezirksbrandermittler sowie ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle für OÖ führten nun gemeinsam Erhebungen an der Brandstelle durch. Sie fanden heraus, dass die Flammen mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine Maus oder Ratte verursacht worden waren.
Der Nager dürfte bei einem frei verlegten Stromkabel im Dachgeschoss einen Kurzschluss auslöst haben. Das Feuer hatte sich daraufhin rasch ausgebreitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.
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