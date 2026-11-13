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Kurzschluss verursacht

Nagetier löste großen Brand in Wohnhaus aus

Oberösterreich
13.11.2026 19:01
Eine Ratte oder Maus dürfte für das Feuer im Zentrum von Weyer verantwortlich gewesen sein.
Eine Ratte oder Maus dürfte für das Feuer im Zentrum von Weyer verantwortlich gewesen sein.(Bild: AFP/APA/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Das Feuer in einer Dachgeschoßwohnung im oberösterreichischen Weyer dürfte von einer Ratte oder einer Maus verursacht worden sein. Experten des Landeskriminalamts und der Brandverhütungsstelle kamen zu diesem Ergebnis. Der Nager hatte offenbar ein Kabel angeknabbert, das frei verlegt worden war. 

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In der Nacht zum Donnerstag war – wie berichtet – in einer Dachgeschoßwohnung in Weyer ein Feuer ausgebrochen. Ein 24-jähriger Deutscher war gegen 23.25 Uhr durch Rauchgeruch in seinem Schlafzimmer geweckt worden.

Der Bewohner alarmierte seine Nachbarn und verständigte sofort den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei waren daher auch keine Menschen mehr im Gebäude.

(Bild: FOTOKERSCHI / AFK WEYER / MARTIN SCHARRER)

Die Löschteams (insgesamt zehn Feuerwehren mit 112 Helfern) konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude wurde verhindert. Durch Rauch und Feuer waren auch keine Personen verletzt worden. Die Brandursache war zunächst aber unklar. 

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(Bild: FOTOKERSCHI / AFK WEYER / MARTIN SCHARRER)

Der Nager dürfte bei einem frei verlegten Stromkabel im Dachgeschoss einen Kurzschluss auslöst haben. Das Feuer hatte sich daraufhin rasch ausgebreitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

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