77-Jähriger am Weg zur Toilette von Lkw erfasst

Ein 77-jähriger bulgarischer Staatsbürger überquerte am Freitag gegen 5.50 Uhr zu Fuß die Durchfahrtsspur der Autobahnraststation Ansfelden Süd, um die dort befindlichen WC-Anlagen aufzusuchen. Zur selben Zeit lenkte ein 52-jähriger kroatischer Staatsbürger aus Wels sein Sattelzugfahrzeug von der A1 Westautobahn kommend über die Ausfahrtsrampe Ansfelden Richtung eines Kreisverkehrs der Autobahnraststation Ansfelden Süd.