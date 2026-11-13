77-Jähriger am Weg zur Toilette von Lkw erfasst

Am Weg zur Toilette wurde ein 77-jähriger Bulgare am Freitagmorgen auf der Raststation in Ansfelden in OÖ von einem Lkw-Fahrer übersehen und erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.
Ein 77-jähriger bulgarischer Staatsbürger überquerte am Freitag gegen 5.50 Uhr zu Fuß die Durchfahrtsspur der Autobahnraststation Ansfelden Süd, um die dort befindlichen WC-Anlagen aufzusuchen. Zur selben Zeit lenkte ein 52-jähriger kroatischer Staatsbürger aus Wels sein Sattelzugfahrzeug von der A1 Westautobahn kommend über die Ausfahrtsrampe Ansfelden Richtung eines Kreisverkehrs der Autobahnraststation Ansfelden Süd.
Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 77-jährigen Fußgänger. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen leider noch an der Unfallstelle verstarb.
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