Makellose Inspektion: Trotzdem hagelt es Kritik

Sechs Sachverständige des Landes prüften im Zuge der turnusmäßigen Umweltinspektion das Zementwerk Hatschek in Gmunden auf „Herz und Nieren“. Es gibt zwar keine einzige Beanstandung, dafür noch immer Klagen der Anrainer über den üblen Geruch.
In die Mangel genommen wurde vor einer Woche Peter Fürhapter, der Werksleiter des Gmundner Zementwerks Hatschek bei einer Bürgerinfo in Pinsdorf. Die Anrainer klagten über Geruchsbelästigungen und unterstellten dem Unternehmen, nicht genug dagegen zu tun. Bürgerbeirat Gerhard Plasser brachte es auf den Punkt: „Wir brauchen technische Lösungen. Es besteht ein eklatantes Problem, und wir fordern, dass das gelöst wird.“
Hervorragendes Zeugnis
Nur drei Tage später stellten die Behörden des Landes dem Werk bei der alle drei Jahre turnusmäßig stattfindenden Umweltinspektion ein hervorragendes Zeugnis aus. Sechs Sachverständige prüften das Zementwerk – von Emissionen und technischen Anlagen über die eingesetzten Abfälle bis zur Einhaltung von mehr als 40 behördlichen Bescheiden.
Das Ergebnis: Es liegen keine Beanstandungen vor, dem Werk wird eine saubere Produktion ohne Mängel attestiert. „Geprüft wurde von der unterirdischen Betonwanne bis zu den Emissionen, von der Anlagensicherheit bis zum Einsatz der Abfälle. Bestätigt wurde, dass wir ein sauberes Zementwerk betreiben, das sämtliche behördlichen Auflagen einhält. Darauf können sich Nachbarn, Partner und Lieferanten ebenso verlassen wie unsere Mitarbeiter“, meint Fürhapter.
„Eine Müllverbrennungsanlage“
Die Kritik der Anrainer reißt dennoch nicht ab: „Dass die Grenzwerte eingehalten werden, wissen wir seit Jahren. Trotzdem haben wir eine Gestanksproblematik. Das liegt daran, dass das Zementwerk eigentlich eine Müllverbrennungsanlage ist. 1996 wurden zehn Prozent Abfall verbrannt und 90 Prozent Primärbrennstoffe. Heute ist es umgekehrt“, poltert Anrainer Gottfried Laherstorfer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.