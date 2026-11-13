Makellose Inspektion: Trotzdem hagelt es Kritik

Das Ergebnis: Es liegen keine Beanstandungen vor, dem Werk wird eine saubere Produktion ohne Mängel attestiert. „Geprüft wurde von der unterirdischen Betonwanne bis zu den Emissionen, von der Anlagensicherheit bis zum Einsatz der Abfälle. Bestätigt wurde, dass wir ein sauberes Zementwerk betreiben, das sämtliche behördlichen Auflagen einhält. Darauf können sich Nachbarn, Partner und Lieferanten ebenso verlassen wie unsere Mitarbeiter“, meint Fürhapter.