Achtung vor einer Abzocke bei Kirchenaustritten

Wer wirklich fest entschlossen ist, aus der Kirchen auszutreten, der kann das gänzlich kostenlos machen, etwa über das digitale Amt ID Austria. Wer es gerne persönlich macht, der kann das bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und den Magistraten machen. Benötigt wird neben einem ausgefüllten Austrittsformular auch ein Nachweis der Religionszugehörigkeit – das ist etwa der Taufschein.