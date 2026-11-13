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Achtung vor einer Abzocke bei Kirchenaustritten

Oberösterreich
13.11.2026 17:00
Selbst beim Austritt aus der Kirche gibt es Kostenfallen
Selbst beim Austritt aus der Kirche gibt es Kostenfallen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eigentlich ist der Austritt aus der Kirche in Österreich gratis. Doch ein Vermittlungsdienst aus den USA verlangt 90 Euro – nur für das Übermitteln der Daten. Die Arbeiterkammer warnt nun davor und rät nicht zu bezahlen. 

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Finger weg! Wer aus der römisch-katholischen Kirche austreten will, der muss dies schriftlich machen. Viele wissen aber nicht, wie das funktioniert und fragen das Internet. Und da lauert – wie in so vielen Fällen – die Gefahr. Die Internetseite kirchenbeitrag.com bietet nämlich einen kostenpflichtigen Online-Service an.

Firma aus den USA
Für die bloße Weiterleitung des Austrittsgesuchs an die zuständige Behörde werden kurz nach Eingabe der persönlichen Daten in das Onlineformular satte 89,90 Euro verrechnet. Durch ihre Gestaltung mit rot-weiß-roten Farben erweckt die Website den Eindruck eines offiziellen österreichischen Angebots. Tatsächlich handelt es sich jedoch laut Impressum um eine Firma aus den USA.

Nicht zahlen
Der Arbeiterkammer Oberösterreich sind bereits mehrere Fälle bekannt, in denen Konsumenten mit solchen Zahlungsforderungen konfrontiert wurden. Wer auf dieses Angebot hereingefallen ist, muss die Rechnung nicht bezahlen, auch wenn der Betrag gemahnt wird. Die Arbeiterkammer geht davon aus, dass die Forderung nicht erfolgreich durchgesetzt werden kann.

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Wer wirklich fest entschlossen ist, aus der Kirchen auszutreten, der kann das gänzlich kostenlos machen, etwa über das digitale Amt ID Austria. Wer es gerne persönlich macht, der kann das bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und den Magistraten machen. Benötigt wird neben einem ausgefüllten Austrittsformular auch ein Nachweis der Religionszugehörigkeit – das ist etwa der Taufschein.

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