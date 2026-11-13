Linzer Geschichte mit echten bewegten Momenten

Wie sah Linz aus, als Pferde die Straßenbahn zogen, Dampfschiffe die Donau befuhren und der Mariendom noch im Bau war? Der Linzer Heimatforscher und Autor Manfred Carrington nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit – dieses Mal sogar mit bewegten Momenten.
Eine Stadt erwacht zum Leben: Mit „Zeitreise ins alte Linz“ öffnet Manfred Carrington, Heimatforscher und Buchautor, ein Fenster in eine längst vergangene Epoche.
Er hat rund 250 seltene historische Aufnahmen von Linz gesammelt. In sorgfältig recherchierten Geschichten erfährt man zahlreiche interessante Details. So entsteht ein faszinierendes Panorama des Alltags der Menschen zwischen 1860 und 1914.
Erstmals Mini-Filme aus Fotos
Man beobachtet den Wandel der Stadt und kann bedeutende Ereignisse der letzten Jahrzehnte der Monarchie nachlesen. Die Bilder im hochwertigen Duplex-Offsetdruck entfalten dabei eine beeindruckende Tiefe und Schärfe.
Aber das Beste: „Wir haben aus den Fotos erstmals Filmsequenzen entwickelt“, sagt Carrington. „So hat man das Gefühl, die Stadt wird lebendig – ein ganz neues Bucherlebnis!“
Über QR-Codes, die man mit dem Smartphone scannt, verwandeln sich mehr als 140 ausgewählte Fotografien in bewegte Szenen. „Es geht uns nicht darum, Geschichte neu zu erfinden, sondern ihr so nahe wie möglich zu kommen. So können wir die Vergangenheit nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar machen“, sagt Carrington, der sich mit seinem Lentia-Verlag auf die Geschichte von Linz spezialisiert hat.
Zum Buch „Zeitreise ins alte Linz“ (39 €, 232 Seiten, Lentia-Verlag) ist auch ein Kalender für das Jahr 2027 (Je nach Format 19,90 oder 24,90 €) erschienen, ebenfalls mit QR-Codes, Linz-Gutscheinen und historischem Stadtplan. Erhältlich sind Buch und Kalender im Schuhmuseum (Bischofstraße 9a) sowie beim Lentia-Verlag (Web-Shop).
Multimediale Kalender- & Buchpräsentationen gibt es am 18. November sowie am 2. und 9. Dezember im Schuhmuseum Linz; am 20. November gastiert die „Zeitreise“ in der Tabakfabrik (Anmeldung nötig).
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