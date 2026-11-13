Linzer Geschichte mit echten bewegten Momenten

Über QR-Codes, die man mit dem Smartphone scannt, verwandeln sich mehr als 140 ausgewählte Fotografien in bewegte Szenen. „Es geht uns nicht darum, Geschichte neu zu erfinden, sondern ihr so nahe wie möglich zu kommen. So können wir die Vergangenheit nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar machen“, sagt Carrington, der sich mit seinem Lentia-Verlag auf die Geschichte von Linz spezialisiert hat.