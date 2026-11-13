Autobremse ohne Bremsstaub: Ist das die Zukunft?

Bremsstaub wird in Öl gebunden

Statt wie bisher bei den Reifen, soll die neue Bremse beim Motor sitzen. Sie wird mit Öl gekühlt. Der Abrieb, der beim Bremsen entsteht, wird durch das Öl im Gehäuse gebunden und kann so nicht in die Umwelt entweichen. „Derzeit wird Bremsstaub ausgeschieden. Man sieht das daran, dass die Felgen oft schwarz werden – das ist der Bremsstaub“, erklärt Promberger. Jene winzig-kleinen Partikel davon, die ungefiltert in die Lunge gelangen, sind gesundheitsschädlich. Das würde mit den emissionsfreien Bremsen wegfallen.