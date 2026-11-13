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Autobremse ohne Bremsstaub: Ist das die Zukunft?

Oberösterreich
13.11.2026 13:00
Bereits 2017 hat die Miba ein Patent für die emissionsfreie Bremse angemeldet. Sie bindet den ...
Bereits 2017 hat die Miba ein Patent für die emissionsfreie Bremse angemeldet. Sie bindet den Staub, der beim Bremsen entsteht, in Öl anstatt ihn in die Umwelt freizusetzen.(Bild: HERMANN WAKOLBINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Technologieunternehmen Miba aus Laakirchen (Oberösterreich) entwickelte eine Bremse für Pkw, die keinen gesundheitsschädlichen Abrieb in die Umwelt abscheidet. Ein deutscher Autohersteller ist bereits an Bord. Ob die Bremse auf der Straße tatsächlich zum Einsatz kommt, ist allerdings noch unklar.

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Das Sprichwort „Gut Ding braucht Weile“ ist in diesem Fall äußerst treffend: Im Jahr 2017 beschäftigte sich ein Team des Technologieunternehmens Miba aus Laakirchen mit möglichen Geschäftsfeldern der Zukunft. Dabei wurde unter anderem eine Bremse für Autos entworfen, die – anders als bisherige Bremsen – keinen gesundheitsschädlichen Feinstaub in die Umwelt ausscheidet.

Damals hieß es im Miba-Team dann aber: „Das geht nicht. Die Bremse ist zu groß und zu schwer“, erzählt Andreas Promberger, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Miba. Doch jetzt steht die emissionsfreie Pkw-Bremse vor dem Sprung zur Serienreife und gewann kürzlich den Landespreis für Innovation. Was ist passiert?

Das Technologieunternehmen Miba hat seinen Hauptsitz im oberösterreichischen Laakirchen.
Das Technologieunternehmen Miba hat seinen Hauptsitz im oberösterreichischen Laakirchen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Einsatz ab 2030 möglich
„Innovationen brauchen oft eine gewisse Zeit, bis sie reifen“, sagt Promberger. 2017 hatte die Miba ein Patent dazu eingereicht, später ist deswegen einer großer deutscher Autohersteller auf die Laakirchener zugekommen und hat das Bremssystem weiterentwickelt. „Ab 2030 könnte die emissionsfreie Bremse in Automodellen verbaut werden und zum ersten Mal auf der Straße sein“, so Promberger.

Zitat Icon

Ab 2030 könnte die emissionsfreie Bremse in Automodellen verbaut werden und zum ersten Mal auf der Straße sein.

Andreas Promberger, Leiter der Forschung & Entwicklung bei der Miba

Bild: Miba

Bremsstaub wird in Öl gebunden
Statt wie bisher bei den Reifen, soll die neue Bremse beim Motor sitzen. Sie wird mit Öl gekühlt. Der Abrieb, der beim Bremsen entsteht, wird durch das Öl im Gehäuse gebunden und kann so nicht in die Umwelt entweichen. „Derzeit wird Bremsstaub ausgeschieden. Man sieht das daran, dass die Felgen oft schwarz werden – das ist der Bremsstaub“, erklärt Promberger. Jene winzig-kleinen Partikel davon, die ungefiltert in die Lunge gelangen, sind gesundheitsschädlich. Das würde mit den emissionsfreien Bremsen wegfallen.

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„Außerdem gehört das Bremsquietschen der Vergangenheit an und die neue Bremse braucht weniger Energie“, zählt der Forschungsleiter weitere Vorteile auf. Promberger sieht durch die Entwicklung ein zusätzliches Umsatzpotenzial im „zweistelligen Millionenbereich“. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete die Miba mit weltweit 7400 Mitarbeitern rund 1,2 Milliarden Euro Erlöse.

Mit finanzieller Unterstützung von Business Upper Austria unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.

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