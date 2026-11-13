Ein Meer aus roten Kugeln läutet den Advent ein

„Traditionen vermitteln Halt“

„In immer hektischer und unsichereren Zeiten vermitteln liebgewonnene Traditionen Halt“, betont VP-Stadtvize Martin Hajart. Gleichzeitig setzt die Stadt auf einige Neuerungen. So dreht am Hauptplatz erstmals ein Kinderkarussell seine Runden, auf beiden Märkten gibt es zusätzliche Pop-up-Hütten für Kunsthandwerk und karitative Initiativen. Neu ist ein Häppchenpass, mit dem Besucher um 16,90 Euro acht kulinarische Kostproben auf vier Märkten genießen können. Auch in Sachen Sicherheit wird nachgerüstet: Mobile Fahrzeugsperren sollen die Besucher auf den städtischen Märkten schützen.