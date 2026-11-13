Ein Meer aus roten Kugeln läutet den Advent ein

In Linz beginnt die wohl stimmungsvollste Zeit des Jahres. Während der beliebte Winterzauber im Klosterhof bereits heute seine Pforten öffnet, stehen auch die großen Weihnachtsmärkte in den Startlöchern. Zum 70. Geburtstag des Volksgarten-Marktes gibt es heuer sogar himmlischen Besuch aus Steyr.
Kugel für Kugel hat Josef Gassner junior in den vergangenen Tagen im Gastgarten des traditionsreichen Klosterhofs platziert. Tausende rote Weihnachtskugeln verwandeln das Areal auch heuer wieder in ein funkelndes Lichtermeer. Bis zuletzt werkte Gassner mit viel Liebe zum Detail, doch die Mühe hat sich gelohnt: Pünktlich zur heutigen Eröffnung des beliebten Winterzaubers ist alles fertig. Damit fällt in Linz der Startschuss für die Christkindlmarktsaison.
Original Christkindl aus Steyr kommt
Nächste Woche, am 21. November, öffnen neben dem Wintermarkt am Pfarrplatz auch die beiden städtischen Weihnachtsmärkte am Hauptplatz und im Volksgarten ihre Pforten. Letzterer feiert heuer seinen 70. Geburtstag und bekommt zu diesem Anlass prominenten Besuch: Das Original Christkindl aus Steyr wird am 22. November (15 Uhr) erwartet. Bis 18 Uhr können Kinder ihre Wunschbriefe persönlich beim Christkindl abgeben.
„Traditionen vermitteln Halt“
„In immer hektischer und unsichereren Zeiten vermitteln liebgewonnene Traditionen Halt“, betont VP-Stadtvize Martin Hajart. Gleichzeitig setzt die Stadt auf einige Neuerungen. So dreht am Hauptplatz erstmals ein Kinderkarussell seine Runden, auf beiden Märkten gibt es zusätzliche Pop-up-Hütten für Kunsthandwerk und karitative Initiativen. Neu ist ein Häppchenpass, mit dem Besucher um 16,90 Euro acht kulinarische Kostproben auf vier Märkten genießen können. Auch in Sachen Sicherheit wird nachgerüstet: Mobile Fahrzeugsperren sollen die Besucher auf den städtischen Märkten schützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.