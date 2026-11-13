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Winterzauber öffnet

Ein Meer aus roten Kugeln läutet den Advent ein

Oberösterreich
13.11.2026 11:20
Josef Gassner junior (li.) und senior am Eingang zu ihrem Winterzauber im Innenhof des ...
Josef Gassner junior (li.) und senior am Eingang zu ihrem Winterzauber im Innenhof des traditionsreichen Klosterhofs auf der Linzer Landstraße.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

In Linz beginnt die wohl stimmungsvollste Zeit des Jahres. Während der beliebte Winterzauber im Klosterhof bereits heute seine Pforten öffnet, stehen auch die großen Weihnachtsmärkte in den Startlöchern. Zum 70. Geburtstag des Volksgarten-Marktes gibt es heuer sogar himmlischen Besuch aus Steyr.

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Kugel für Kugel hat Josef Gassner junior in den vergangenen Tagen im Gastgarten des traditionsreichen Klosterhofs platziert. Tausende rote Weihnachtskugeln verwandeln das Areal auch heuer wieder in ein funkelndes Lichtermeer. Bis zuletzt werkte Gassner mit viel Liebe zum Detail, doch die Mühe hat sich gelohnt: Pünktlich zur heutigen Eröffnung des beliebten Winterzaubers ist alles fertig. Damit fällt in Linz der Startschuss für die Christkindlmarktsaison.

Martin Hajart und das Original Christkindl aus Steyr in luftiger Höhe über dem Linzer ...
Martin Hajart und das Original Christkindl aus Steyr in luftiger Höhe über dem Linzer Hauptplatz.(Bild: MH)

Original Christkindl aus Steyr kommt
Nächste Woche, am 21. November, öffnen neben dem Wintermarkt am Pfarrplatz auch die beiden städtischen Weihnachtsmärkte am Hauptplatz und im Volksgarten ihre Pforten. Letzterer feiert heuer seinen 70. Geburtstag und bekommt zu diesem Anlass prominenten Besuch: Das Original Christkindl aus Steyr wird am 22. November (15 Uhr) erwartet. Bis 18 Uhr können Kinder ihre Wunschbriefe persönlich beim Christkindl abgeben.

Auch vor 50 Jahren gab es zur Markteröffnung ein Ständchen.
Auch vor 50 Jahren gab es zur Markteröffnung ein Ständchen.(Bild: Archiv der Stadt Linz)
Ein Foto aus dem Jahr 1973: So sah der Eingangsbereich im Volksgarten aus.
Ein Foto aus dem Jahr 1973: So sah der Eingangsbereich im Volksgarten aus.(Bild: Archiv der Stadt Linz)
In den 1970er-Jahren gab es im Volksgarten einen Briefkasten für Post ans Christkind.
In den 1970er-Jahren gab es im Volksgarten einen Briefkasten für Post ans Christkind.(Bild: Archiv der Stadt Linz)

„Traditionen vermitteln Halt“
„In immer hektischer und unsichereren Zeiten vermitteln liebgewonnene Traditionen Halt“, betont VP-Stadtvize Martin Hajart. Gleichzeitig setzt die Stadt auf einige Neuerungen. So dreht am Hauptplatz erstmals ein Kinderkarussell seine Runden, auf beiden Märkten gibt es zusätzliche Pop-up-Hütten für Kunsthandwerk und karitative Initiativen. Neu ist ein Häppchenpass, mit dem Besucher um 16,90 Euro acht kulinarische Kostproben auf vier Märkten genießen können. Auch in Sachen Sicherheit wird nachgerüstet: Mobile Fahrzeugsperren sollen die Besucher auf den städtischen Märkten schützen.

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