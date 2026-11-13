Fabasoft steigerte im Halbjahr Umsatz und Gewinn

Das Linzer Softwareunternehmen Fabasoft hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 Umsatz und Gewinn gesteigert. In den ersten sechs Monaten (per Ende September) stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 51,5 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte.
Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte von 7,3 Millionen auf 10,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 7,8 Millionen (Vorjahr: 5,1 Millionen) Euro. Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026/27 um 19,4 Prozent von 26,1 auf rund 31,2 Millionen Euro und machten damit rund 60,6 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 34,7 Prozent auf knapp 15 Millionen Euro.
Etwas weniger Mitarbeiter
Der Mitarbeitstand verringerte sich per Ende September hingegen leicht von 497 auf 493 Personen. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im Berichtszeitraum mit sieben Millionen Euro deutlich über den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 (0,8 Millionen Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Stichtag 30. September 2026 auf 35,8 Millionen Euro (Vorjahr: 29,3 Millionen Euro).
Das Softwareunternehmen ist laut eigenen Angaben Marktführer für elektronische Akten im Dachraum. Die Linzer haben Standorte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA.
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