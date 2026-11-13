Fabasoft steigerte im Halbjahr Umsatz und Gewinn

Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte von 7,3 Millionen auf 10,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 7,8 Millionen (Vorjahr: 5,1 Millionen) Euro. Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026/27 um 19,4 Prozent von 26,1 auf rund 31,2 Millionen Euro und machten damit rund 60,6 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 34,7 Prozent auf knapp 15 Millionen Euro.