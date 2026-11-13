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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
13.11.2026 14:00
Ob Hamster, Wellensittich oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Hamster, Wellensittich oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

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Ramiro – der Temperamentvolle
(Bild: Tierheim Linz)

Ramiro benötigt klare Führung und weiteres Training. Der temperamentvolle Boxer (5 1/2 Jahre, kastriert) ist bei hundeerfahrenen Haltern am besten aufgehoben. Aufgrund einer Allergie braucht der Rüde dauerhaft Medikamente und Spezialfutter. Tel.: 0732/247887.

Dune – der Exot
(Bild: Tierheim Linz)

Dune ist ein Königspython, der zu reptilienkundigen Personen kommen sollte. Die überwiegend dämmerungs- und nachtaktive Schlange (10 Jahre) braucht ein ausbruchssicheres Terrarium mit geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen sowie Versteck- und Klettermöglichkeiten. Tel.: 0732/247887.

Fusseline – der Einzelgänger
(Bild: Tierheim Linz)

Fusseline wurde gemeinsam mit neun weiteren Dsungarischen Zwerghamstern gehalten, wodurch es zu Streitigkeiten kam. Der drei Monate alte Nager sucht nun einen Einzelplatz. Tel.: 0732/247887.

Stöpsel – die Verschmuste
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Stöpsel zeigt sich als verschmuste Wegbegleiterin, die sich über Menschen und andere Tiere freut. Erst im Frühjahr geboren, möchte die junge Vierbeinerin viele Abenteuer erleben. Artgenossen findet Stöpsel toll, was sie zur idealen Zweithündin machen würde. Tel.: 0664/8485571.

Gigi – im Duo
(Bild: Tierheim Linz)

Gigi sucht mit ihrem Partner Mimi eine großzügige Voliere, in der die Wellensittiche Beschäftigungsmöglichkeiten vorfinden. Die neuen Besitzer sollten Freude an lebhaften Vögeln haben, Mimi setzt seine Stimme gerne und ausdauernd ein. Tel.: 0732/247887.

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Aron – der Lebhafte
(Bild: Tierheim Linz)

Aron sorgt mit seiner stürmischen Art für Unterhaltung. Die Französische Bulldogge (5 Jahre) hat bereits mit einer Hündin zusammengelebt. Aufgrund einer Allergie benötigt Aron dauerhaft Spezialfutter und Medikamente. Tel.: 0732/247887.

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Tierecke
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