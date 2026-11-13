„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Ramiro benötigt klare Führung und weiteres Training. Der temperamentvolle Boxer (5 1/2 Jahre, kastriert) ist bei hundeerfahrenen Haltern am besten aufgehoben. Aufgrund einer Allergie braucht der Rüde dauerhaft Medikamente und Spezialfutter. Tel.: 0732/247887.
Dune ist ein Königspython, der zu reptilienkundigen Personen kommen sollte. Die überwiegend dämmerungs- und nachtaktive Schlange (10 Jahre) braucht ein ausbruchssicheres Terrarium mit geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen sowie Versteck- und Klettermöglichkeiten. Tel.: 0732/247887.
Fusseline wurde gemeinsam mit neun weiteren Dsungarischen Zwerghamstern gehalten, wodurch es zu Streitigkeiten kam. Der drei Monate alte Nager sucht nun einen Einzelplatz. Tel.: 0732/247887.
Stöpsel zeigt sich als verschmuste Wegbegleiterin, die sich über Menschen und andere Tiere freut. Erst im Frühjahr geboren, möchte die junge Vierbeinerin viele Abenteuer erleben. Artgenossen findet Stöpsel toll, was sie zur idealen Zweithündin machen würde. Tel.: 0664/8485571.
Gigi sucht mit ihrem Partner Mimi eine großzügige Voliere, in der die Wellensittiche Beschäftigungsmöglichkeiten vorfinden. Die neuen Besitzer sollten Freude an lebhaften Vögeln haben, Mimi setzt seine Stimme gerne und ausdauernd ein. Tel.: 0732/247887.
Aron sorgt mit seiner stürmischen Art für Unterhaltung. Die Französische Bulldogge (5 Jahre) hat bereits mit einer Hündin zusammengelebt. Aufgrund einer Allergie benötigt Aron dauerhaft Spezialfutter und Medikamente. Tel.: 0732/247887.
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