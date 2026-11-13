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Brucknerhaus Linz

Pizzera & Jaus und Folkshilfe gemeinsam auf Tour

Oberösterreich
13.11.2026 14:30
Folkshilfe und Pizzera & Jaus gaben in Linz gemeinsam ein Konzert – ein Highlight der ...
Folkshilfe und Pizzera & Jaus gaben in Linz gemeinsam ein Konzert – ein Highlight der gemeinsamen Tour.(Bild: Ingo Pertramer)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

„Tour ma uns zamm“ heißt die gemeinsame Tour von Pizzera & Jaus und Folkshilfe. Und ja, sie passen nicht nur gut zusammen, sondern füllten das Linzer Brucknerhaus an zwei Abenden mit 3000 Fans, die ihren Dialekt-Quetschen-Heroes zujubelten. Ein Bad in Adrenalin, toller Musik und Stimmung!

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Was für ein Highlight: Als „a capella“-Chor enterten Paul Pizzera, Gabriel Fröhlich, Otto Jaus, Florian Ritt und Paul Lafleur die Bühne im Linzer Brucknerhaus.

Nach der gemeinsamen Einstimmung ging’s weiter zum Duett mit dem Publikum mit den Hits „Najo eh“ „Haaallo, wie geht’s euch so? Hallo?“. Dreitausend Gäste kannten sich aus und sangen lauthals mit. Was für eine Woge an Glück!

Bei den gemeinsamen Nummern der beiden Bands kam jede der Musikerpersönlichkeiten voll zur Geltung, ihr Zusammenspiel wurde zum begeisternden Erlebnis.

Doch sie teilten auch die Bühne, einmal gehörte sie Folkshilfe alleine bei ihrer „Maria Dolores“, danach übernehmen Pizzera & Jaus mit ihrem lyrisch psychologisch musikalisch prächtigen „Zirkusprinz“. Solo widmete Paul Pizzera seiner Mutter den Song „Mama“, Folkshilfe-Musiker Florian Ritt schenkte seinem verstorbenen Vater das berührende „Ohne Di“.

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Bewegend: Großer Abend für Austropop
Auch wenn kaum Platz zum Stehen blieb, war der Saal ständig in Bewegung, unzählige Hände ragten in die Höhe. Im Finale nach rund zweieinhalb Stunden standen die fünf wieder gemeinsam auf der Bühne. Ein Abstecher zu ihren Austropop-Vorfahren STS „Kalt und Kälter“ und ein Refrain aus Hubert von Goiserns „Brenna tuats guat“ begeisterte wie die eigenen Hymnen „Eine ins Lem“, „Hau di her“, „Mama“ und „Schena Mensch“. Riesiger Applaus! Unvergesslich!

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