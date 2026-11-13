Pizzera & Jaus und Folkshilfe gemeinsam auf Tour

Bewegend: Großer Abend für Austropop

Auch wenn kaum Platz zum Stehen blieb, war der Saal ständig in Bewegung, unzählige Hände ragten in die Höhe. Im Finale nach rund zweieinhalb Stunden standen die fünf wieder gemeinsam auf der Bühne. Ein Abstecher zu ihren Austropop-Vorfahren STS „Kalt und Kälter“ und ein Refrain aus Hubert von Goiserns „Brenna tuats guat“ begeisterte wie die eigenen Hymnen „Eine ins Lem“, „Hau di her“, „Mama“ und „Schena Mensch“. Riesiger Applaus! Unvergesslich!