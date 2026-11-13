Pizzera & Jaus und Folkshilfe gemeinsam auf Tour

„Tour ma uns zamm“ heißt die gemeinsame Tour von Pizzera & Jaus und Folkshilfe. Und ja, sie passen nicht nur gut zusammen, sondern füllten das Linzer Brucknerhaus an zwei Abenden mit 3000 Fans, die ihren Dialekt-Quetschen-Heroes zujubelten. Ein Bad in Adrenalin, toller Musik und Stimmung!
Was für ein Highlight: Als „a capella“-Chor enterten Paul Pizzera, Gabriel Fröhlich, Otto Jaus, Florian Ritt und Paul Lafleur die Bühne im Linzer Brucknerhaus.
Nach der gemeinsamen Einstimmung ging’s weiter zum Duett mit dem Publikum mit den Hits „Najo eh“ „Haaallo, wie geht’s euch so? Hallo?“. Dreitausend Gäste kannten sich aus und sangen lauthals mit. Was für eine Woge an Glück!
Bei den gemeinsamen Nummern der beiden Bands kam jede der Musikerpersönlichkeiten voll zur Geltung, ihr Zusammenspiel wurde zum begeisternden Erlebnis.
Doch sie teilten auch die Bühne, einmal gehörte sie Folkshilfe alleine bei ihrer „Maria Dolores“, danach übernehmen Pizzera & Jaus mit ihrem lyrisch psychologisch musikalisch prächtigen „Zirkusprinz“. Solo widmete Paul Pizzera seiner Mutter den Song „Mama“, Folkshilfe-Musiker Florian Ritt schenkte seinem verstorbenen Vater das berührende „Ohne Di“.
Bewegend: Großer Abend für Austropop
Auch wenn kaum Platz zum Stehen blieb, war der Saal ständig in Bewegung, unzählige Hände ragten in die Höhe. Im Finale nach rund zweieinhalb Stunden standen die fünf wieder gemeinsam auf der Bühne. Ein Abstecher zu ihren Austropop-Vorfahren STS „Kalt und Kälter“ und ein Refrain aus Hubert von Goiserns „Brenna tuats guat“ begeisterte wie die eigenen Hymnen „Eine ins Lem“, „Hau di her“, „Mama“ und „Schena Mensch“. Riesiger Applaus! Unvergesslich!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.