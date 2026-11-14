Konferenz: Portugal & Dänemark, LIVE ab 20.45 Uhr

Fünfter Spieltag in der Nations League. Die Samstagabend-Partie in der Konferenz. Als Highlight: Portugal empfängt Dänemark! Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Konferenz-Ticker:
Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft startet offiziell in ihrer Nach-Ronaldo-Ära. Der Superstar hat zuletzt erklärt, dass er künftig nicht mehr im Teamdress auflaufen werde. Nach 234 Länderspielen und 146 Toren ist nun Schluss.
Entscheidung in Schweden-Gruppe?
Nachdem zuletzt aufgrund von Streitigkeiten mit Trainer Jorge Jesus ordentlich Unruhe eingekehrt war, soll nun endlich wieder der Fußball im Mittelpunkt stehen. Im Heimspiel gegen Dänemark soll deshalb der fünfte Sieg im fünften Spiel her.
Außerdem kämpfen in Gruppe 4 der Liga B Schweden und Bosnien-Herzegowina um den Aufstieg, sowie Rumänien und Polen um den Abstieg.
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