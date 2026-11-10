Stefanie Hertel hat „Rotz und Wasser geweint“

Auf Gut Aiderbichl wird derzeit für die ORF-Weihnachtssendung gedreht. Dafür wurden zehn Kilometer Lichterketten verlegt. Nicht nur sie sorgen für Vorfreude auf Heiligabend. Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel wurde am Rande der Aufzeichnung ganz emotional.
„Wir haben selbst zu Hause mehr als 80 Tiere. Sie gehören zu meinem Leben einfach dazu“, erzählte Schlagergöttin Andrea Berg am Rande der derzeit in Salzburg stattfindenden TV-Aufzeichnung zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Natürlich, so die Sängerin, habe daran auch der Tierrettungshof „Schuld“ gehabt. Sie sei von dem Konzept der geretteten Lebewesen berührt gewesen und wollte fortan selbst etwas für Vierbeiner tun.
Tiere teilen sich diesen Planeten mit uns. Es ist unsere verdammte Pflicht, auch auf sie zu achten und für sie da zu sein
Moderator Marco Ventre
Auch Moderator Marco Ventre bewegen die Schicksale und Geschichten der Aiderbichl-Bewohner. „Tiere teilen sich diesen Planeten mit uns. Es ist unsere verdammte Pflicht, auch auf sie zu achten und für sie da zu sein“, so der 51-Jährige. Gemeinsam mit Stefanie Hertel moderiert er auch dieses Jahr wieder im Doppelpack. Heuer wird in der Sendung neben Weihnachten auch das 25-Jahr-Jubiläum des Tierrettungshofes gefeiert.
Zur Aufzeichnung nach Salzburg sind deshalb allerhand hochkarätige Promis angereist. Darunter unter anderem Patrick Lindner, Francine Jordi, Marc Pircher und die Wiener Sängerknaben. Noch bis Donnerstag wird die Sendung am Tierrettungshof aufgezeichnet.
Das Team rundherum war schon deutlich länger mit den Vorbereitungen beschäftigt. Schließlich muss am Bildschirm zur Ausstrahlung an Heiligabend alles weihnachtlich erstrahlen. Knapp zehn Kilometer Lichterketten wurden dafür auf dem Gelände von Gut Aiderbichl verlegt. Tausende rote Kugeln schmücken die Bäume.
Bei dem festlichen Anblick kamen die Stars schon bei der Aufzeichnung zum Schwärmen. Moderatorin Stefanie Hertel wurde gar ganz emotional: „Gerade in der Weihnachtszeit ist es so schön, diese Bilder von Tieren zu sehen, die gerettet werden konnten. Da habe ich wirklich Rotz und Wasser geweint.“
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