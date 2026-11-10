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Das war der Grund

Stefanie Hertel hat „Rotz und Wasser geweint“

Salzburg
10.11.2026 08:00
Stefanie Hertel führt durch die Sendung.
Stefanie Hertel führt durch die Sendung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Auf Gut Aiderbichl wird derzeit für die ORF-Weihnachtssendung gedreht. Dafür wurden zehn Kilometer Lichterketten verlegt. Nicht nur sie sorgen für Vorfreude auf Heiligabend. Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel wurde am Rande der Aufzeichnung ganz emotional.

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„Wir haben selbst zu Hause mehr als 80 Tiere. Sie gehören zu meinem Leben einfach dazu“, erzählte Schlagergöttin Andrea Berg am Rande der derzeit in Salzburg stattfindenden TV-Aufzeichnung zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Natürlich, so die Sängerin, habe daran auch der Tierrettungshof „Schuld“ gehabt. Sie sei von dem Konzept der geretteten Lebewesen berührt gewesen und wollte fortan selbst etwas für Vierbeiner tun.

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Tiere teilen sich diesen Planeten mit uns. Es ist unsere verdammte Pflicht, auch auf sie zu achten und für sie da zu sein

Moderator Marco Ventre

Hansi Hinterseer stimmt weihnachtliche Lieder an.
Hansi Hinterseer stimmt weihnachtliche Lieder an.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch Moderator Marco Ventre bewegen die Schicksale und Geschichten der Aiderbichl-Bewohner. „Tiere teilen sich diesen Planeten mit uns. Es ist unsere verdammte Pflicht, auch auf sie zu achten und für sie da zu sein“, so der 51-Jährige. Gemeinsam mit Stefanie Hertel moderiert er auch dieses Jahr wieder im Doppelpack. Heuer wird in der Sendung neben Weihnachten auch das 25-Jahr-Jubiläum des Tierrettungshofes gefeiert.

Andrea Berg ist große Tierfreundin.
Andrea Berg ist große Tierfreundin.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Zur Aufzeichnung nach Salzburg sind deshalb allerhand hochkarätige Promis angereist. Darunter unter anderem Patrick Lindner, Francine Jordi, Marc Pircher und die Wiener Sängerknaben. Noch bis Donnerstag wird die Sendung am Tierrettungshof aufgezeichnet.

Marco Ventre moderiert die Sendung.
Marco Ventre moderiert die Sendung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das Team rundherum war schon deutlich länger mit den Vorbereitungen beschäftigt. Schließlich muss am Bildschirm zur Ausstrahlung an Heiligabend alles weihnachtlich erstrahlen. Knapp zehn Kilometer Lichterketten wurden dafür auf dem Gelände von Gut Aiderbichl verlegt. Tausende rote Kugeln schmücken die Bäume.

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Bei dem festlichen Anblick kamen die Stars schon bei der Aufzeichnung zum Schwärmen. Moderatorin Stefanie Hertel wurde gar ganz emotional: „Gerade in der Weihnachtszeit ist es so schön, diese Bilder von Tieren zu sehen, die gerettet werden konnten. Da habe ich wirklich Rotz und Wasser geweint.“

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