Stefanie Hertel hat „Rotz und Wasser geweint“

„Wir haben selbst zu Hause mehr als 80 Tiere. Sie gehören zu meinem Leben einfach dazu“, erzählte Schlagergöttin Andrea Berg am Rande der derzeit in Salzburg stattfindenden TV-Aufzeichnung zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Natürlich, so die Sängerin, habe daran auch der Tierrettungshof „Schuld“ gehabt. Sie sei von dem Konzept der geretteten Lebewesen berührt gewesen und wollte fortan selbst etwas für Vierbeiner tun.