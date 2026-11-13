Nach tödlichem Foul: Lange Sperre für Keeper Owono

Fahrlässiger Totschlag?

Zudem nahm die Mordkommission der spanischen Polizei gegen den Torhüter Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui davon aus, dass ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich ist. Nach dem Tod von de Miguel hatte sich Owono tief betroffen gezeigt. Wie die Zeitung „Marca“ berichtet, befindet sich der Torhüter in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins.