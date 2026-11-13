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War es Totschlag?

Nach tödlichem Foul: Lange Sperre für Keeper Owono

Fußball International
13.11.2026 23:20
Jesus Owono
Jesus Owono(Bild: Krone-Collage/AFP/GABRIEL BOUYS, AFP/CESAR MANSO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der spanische Fußballverband hat Torhüter Jesus Owono nach dem Tod von Gegenspieler Jesus de Miguel für zwölf Spiele gesperrt. Zudem nahm die Mordkommission gegen den Keeper von Zweitligist Andorra Ermittlungen auf.

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Owono, der das schwere Foul begangen hatte, ist für zwölf Spiele gesperrt worden. „Zwölf Spiele sind die höchste Sperre, die der Disziplinarkodex für die im Schiedsrichterbericht beschriebenen Vorgänge vorsieht“, heißt es in der Entscheidung des Disziplinarausschusses des spanischen Fußballverbands.

Fahrlässiger Totschlag?
Zudem nahm die Mordkommission der spanischen Polizei gegen den Torhüter Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui davon aus, dass ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich ist. Nach dem Tod von de Miguel hatte sich Owono tief betroffen gezeigt. Wie die Zeitung „Marca“ berichtet, befindet sich der Torhüter in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins.

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De Miguel, Angreifer von Teneriffa, hatte im Zweitligaspiel gegen den FC Andorra (2:2) einen Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter nicht überlebt. Er erlitt einen Herzstillstand und starb tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren.

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