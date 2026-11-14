1200 Protest-Mails gegen einfachere Waffenexporte

Nur vier Anklagen in sechs Jahren – und trotzdem sorgt ein Strafparagraf für Streit. Während Österreichs Rüstungswirtschaft mehr Rechtssicherheit verlangt, sehen andere durch eine Aufweichung des Gesetzes unsere Neutralität bedroht. Nun wird es für die Regierung heikel.
Österreichs Neutralität ist ein sensibles Thema. Besonders dann, wenn es um Waffenlieferungen an Kriegsparteien geht. Genau hier sorgt der Paragraf 320 des Strafgesetzbuches seit Monaten für Diskussionen. Er verbietet die Unterstützung von Parteien bewaffneter Konflikte. Verstöße können mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.
Vor allem der Rüstungswirtschaft ist die Bestimmung ein Dorn im Auge. Unternehmen und Banken fürchten strafrechtliche Konsequenzen bei internationalen Rüstungsgeschäften oder Krediten an involvierte Firmen.
Durch eine „strenge“ Auslegung befürchtet man schlechtere Geschäfte in Zeiten des Aufrüstens. Weil die ÖVP in dieser Branche viel Potenzial für die heimische Wirtschaft sieht, wird der Paragraf jetzt von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) per Erlass an alle Staatsanwaltschaften „präzisiert“. So sollen Unklarheiten beseitigt und unnötige Verfahren gegen Unternehmen verhindert werden.
Es darf nicht sein, dass unsere Betriebe aus rechtlicher Unsicherheit auf Aufträge verzichten und die Arbeitsplätze statt in Österreich im Ausland entstehen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer
38 Verfahren, vier Anklagen, drei Freisprüche
Dabei zeigen Zahlen aus der Justiz, wie selten es überhaupt zu Ermittlungen nach dem umstrittenen Paragrafen kommt. Seit 2020 wurden insgesamt 38 neue Verfahren registriert. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs stieg die Zahl von drei auf 15 Fälle. Seither wurden aber nur vier Anklagen erhoben, drei davon endeten mit Freisprüchen. Juristen sprechen dabei von „totem Recht“.
Dennoch schrillen bei manchen die Alarmglocken. 1200 Menschen haben Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bereits per E-Mail aufgefordert, Waffenexporte an Kriegsparteien nicht zu erleichtern. „Eine Lockerung wäre nicht nur ein Geschenk an die Rüstungslobby – es widerspricht auch Österreichs Neutralität“, kritisiert etwa Attac-Sprecher Max Hollweg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.