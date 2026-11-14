1200 Protest-Mails gegen einfachere Waffenexporte

38 Verfahren, vier Anklagen, drei Freisprüche

Dabei zeigen Zahlen aus der Justiz, wie selten es überhaupt zu Ermittlungen nach dem umstrittenen Paragrafen kommt. Seit 2020 wurden insgesamt 38 neue Verfahren registriert. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs stieg die Zahl von drei auf 15 Fälle. Seither wurden aber nur vier Anklagen erhoben, drei davon endeten mit Freisprüchen. Juristen sprechen dabei von „totem Recht“.