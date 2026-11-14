Monatelang war zu, jetzt wird wieder aufgekocht

Beim Kohlpeter in Salzburg-Liefering wird ab Anfang Dezember wieder groß aufgetischt. Nicole und Wolfgang Figo übernehmen. Und auch im Traditionshaus Weiserhof in Schallmoos gibt es neuen Schwung.
Sechs Monate lang war zu. Jetzt kommt wieder Leben in die alten Gaststuben beim Kohlpeter: „Wir mussten uns recht schnell entscheiden. Aber uns hat das Urig-Traditionelle hier immer schon fasziniert. So war gleich klar, dass wir anpacken“, erzählt die neue Pächterin Nicole Figo, die in Salzburg keine Unbekannte ist. Sie ist auch „Wirtin im Daghofer‘s“ in Lehen. Ihr Mann Wolfgang war Küchenchef im Bärenwirt und wechselte dann zu ihr. Jetzt erweitert das Paar sein Refugium.
Wir wollen mit Gastlichkeit und guter Küche überzeugen. Auch die umliegenden Vereine freuen sich, dass es jetzt weitergeht.
Nicole und Wolfgang Figo, Kohlpeter
Eine Adresse mit langer Wirtshausgeschichte
„Das alte Haus schreit richtig nach traditioneller Küche“, meint die neue Wirtin, fasziniert von der langen Geschichte. Der Hausname geht auf einen Kohlenhändler zurück, der 1847 den Betrieb startete. Ein Schild erinnert in der Stube daran.
Unterstützen wird im Kohlpeter Restaurantleiterin Marianne Mayr. Was kredenzt wird? Klassiker wie Backhendl, Gulasch oder Kasnocken. Der Mittagstisch soll wieder Berufstätige in die Stube locken. Und auch die Vereine der Umgebung warten auf den Start.
Und auch beim Weiserhof im Stadtteil Schallmoos hat die Durststrecke jetzt ein Ende. Das Wirtshaus, das auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, steht für den Reiz des Einfachen. Zuletzt gab es mehrere Übernahmen. Kredenzt wurde immer ursprüngliche Gerichte bis zu Innereien.
Jetzt bereitet Wirt Wolfgang Angerbauer – vielen noch vom Restaurant „Zoos“ und als Küchenchef im Urbankeller bekannt – alles für den Neustart im Dezember vor. „Ich wollte wieder etwas Eigenes angehen“, verrät er. Da kam eine Anzeige in den Sozialen Medien genau richtig.
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