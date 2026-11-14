Monatelang war zu, jetzt wird wieder aufgekocht

Sechs Monate lang war zu. Jetzt kommt wieder Leben in die alten Gaststuben beim Kohlpeter: „Wir mussten uns recht schnell entscheiden. Aber uns hat das Urig-Traditionelle hier immer schon fasziniert. So war gleich klar, dass wir anpacken“, erzählt die neue Pächterin Nicole Figo, die in Salzburg keine Unbekannte ist. Sie ist auch „Wirtin im Daghofer‘s“ in Lehen. Ihr Mann Wolfgang war Küchenchef im Bärenwirt und wechselte dann zu ihr. Jetzt erweitert das Paar sein Refugium.