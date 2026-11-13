Historisch! Ganzes Land feiert „Fußball-Ritter“

Einer der ganz großen Engländer

Shilton und auch Prinz William gratulierten Kane vor dem Anpfiff. Von William bekam der frisch gekürte Gewinner des Ballon d‘Or ein eingerahmtes England-Trikot mit der Rückennummer 126 geschenkt. „Kane ist das Symbol des englischen Fußballs, ein Gigant unter den ‘Three Lions‘ der Geschichte; sein Gesicht zierte eine riesige 126er-Choreografie, die hinter einem der Tore bis unter das Dach reichte“, textete die „Sun“.