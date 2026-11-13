Historisch! Ganzes Land feiert „Fußball-Ritter“

Harry Kane erlebte einen historischen Abend in Wembley. Die englischen Medien hievten ihn einhellig in den Fußball-Olymp. Doch für den Stürmerstar des FC Bayern München waren vor allem die drei Punkte im Heimspiel der Nations League gegen Kroatien wichtig.
„Es war eine unglaubliche Geste und ein toller Empfang zu Beginn des Spiels, aber sobald es losgeht, geht es nur noch darum, die drei Punkte zu holen“, berichtete Kane nach dem 2:1 (1:0) am Donnerstagabend in London, als er zum 126. Mal für die Three Lions auflief und damit alleiniger Rekordnationalspieler seines Heimatlands vor Torwartlegende Peter Shilton wurde.
Einer der ganz großen Engländer
Shilton und auch Prinz William gratulierten Kane vor dem Anpfiff. Von William bekam der frisch gekürte Gewinner des Ballon d‘Or ein eingerahmtes England-Trikot mit der Rückennummer 126 geschenkt. „Kane ist das Symbol des englischen Fußballs, ein Gigant unter den ‘Three Lions‘ der Geschichte; sein Gesicht zierte eine riesige 126er-Choreografie, die hinter einem der Tore bis unter das Dach reichte“, textete die „Sun“.
Seine Leistungen in diesem weißen Trikot hätten ihn in die gleiche Riege wie die anderen „Fußball-Ritter“ – darunter Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst und David Beckham – erhoben, „zu denen er sicherlich gehören wird, wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt“, schrieb das Boulevardblatt weiter.
England im Viertelfinale
Kapitän Kane leitete in seinem Jubiläumsspiel die Führung von Morgan Rogers (24. Minute) ein, später erzielte er per Foulelfmeter sogar den Siegtreffer (64.). Es war sein 92. Länderspieltor. Damit holte sich England auch das Viertelfinal-Ticket in der Nations League.
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