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Treueste Leserschaft

„Krone“ online: Mit Abstand am öftesten besucht!

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13.11.2026 15:06
„Krone“ – die Zeitung der Österreicher, auf allen Kanälen
„Krone“ – die Zeitung der Österreicher, auf allen Kanälen(Bild: Krone KREATIV/fizkes – stock.adobe.com)
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Die „Krone“ ist die Lieblingszeitung der Österreicher – und seit vielen Jahren auch online die meistbesuchte! Einmal mehr hat die Österreichische Webanalyse (ÖWA) im Oktober mehr als 46 Millionen Besuche („Visits“) auf krone.at ausgewiesen, noch dazu eine Steigerung zum Vorjahr!

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Der nächste Mitbewerber liegt in dieser Metrik mehr als zwölf Millionen Aufrufe hinter unserer Website. Die Zahl belegt, dass krone.at unter den heimischen Tageszeitungen über die treueste Leserschaft verfügt, die bewusst und wiederkehrend das Angebot nutzt. Kein anderes vergleichbares Medium wird so oft angesteuert!

Auch mit einer durchschnittlichen Lesedauer von mehr als fünf Minuten belegt krone.at einen Spitzenplatz, liegt mit 161 Page Impressions (Aufrufe mit Unterseiten) mehr als 45 Millionen vor dem Mitbewerb, rund 750.000 Storypostings pro Monat sprechen ebenfalls für sich.

Auf krone.at tummeln sich täglich und nachhaltig Hunderttausende Menschen, die sich über die aktuelle Situation im Land informieren möchten, nicht nur Vorbeiflieger, die auf Google über eine Schlagzeile gestolpert sind.

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Menschengemachter Journalismus aus allen neun Bundesländern und eine lebhafte Online-Community – das ist das Erfolgsgeheimnis der „Krone“. Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten haben vom Burgenland bis Vorarlberg, von Oberösterreich bis Kärnten ihre Augen und Ohren offen. Offen für all das, was die Menschen im Land bewegt – und so kommen diese Journalisten zu Themen, die immer wieder das ganze Land bewegen.

Aufwind verspüren wir übrigens auf vielen anderen Infokanälen – wie Social Media –, auf denen die „Krone“ gesehen, gelesen und auf denen unsere Beiträge besonders häufig kommentiert werden.

Was wären wir ohne die „Krone“-Familie, unsere Leserschaft? So viele von Ihnen halten uns seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten, loyal die Treue – dafür sagen wir ganz herzlich Danke!

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