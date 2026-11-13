Bei Katzenberger und Jenny fliegen die Fetzen!

Zu „Bild“ sagte Frankhauser, Daniela habe weder Interesse an ihr noch an ihren beiden Kindern gezeigt. Angeblich wüssten ihre Kinder nicht einmal, wer ihre Tante überhaupt ist. Sie verstehe, dass der Kontakt aufgrund der räumlichen Distanz schwierig sei (Daniela wohnt mit ihrer Familie auf Mallorca). Sie behauptet aber auch, dass Daniela nicht einmal bei ihr vorbeischaue, wenn sie zu Hause in Deutschland sei. Jenny Frankhauser und Mama Iris Klein wohnen nur 300 Meter voneinander entfernt. Jenny sagte gegenüber „Bild“: „Wenn sie schon ein paar Häuser weiter weg ist, bei meiner Mama, finde ich es nicht zu viel verlangt, dass die Kinder wenigstens wissen, wer dieser Mensch ist.“