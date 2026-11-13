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Schwestern im Clinch

Bei Katzenberger und Jenny fliegen die Fetzen!

Society International
13.11.2026 14:44
Zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser fliegen erneut die ...
Zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser fliegen erneut die Fetzen.(Bild: Krone-Collage/Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com/APA-Images / AEDT)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Daniela Katzenberger scheint erneut Zoff mit ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser zu haben. Jenny wirft ihrer Schwester vor, kaum Interesse an ihren Kindern gezeigt zu haben. Zudem zermürbe es sie, dass sie immer nur als „die Schwester“ wahrgenommen wird. Daniela kontert mit einer fiesen Gegenbehauptung.

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Jenny Frankhauser hat am Dienstag ein Posting veröffentlicht, dass es ganz schön in sich hat. Darin wirft sie ihrer Schwester gleich mehrere Dinge vor. Sie übt zudem scharfe Kritik an der Öffentlichkeit. 

Im Schatten der Schwester
In ihrem Instagram-Beitrag kritisiert sie, dass sie stets im Schatten ihrer berühmten Halbschwester stand. Sie sei jahrelang auf den Status „die Schwester von“ reduziert worden. Sie betont im Zuge dessen auch, sich ihren eigenen Erfolg selbst erarbeitet zu haben und keinen „Wettbewerb“ mit Schwester Daniela zu führen. „Ich habe gekämpft. Ich bin gefallen. Ich habe geweint, gezweifelt und trotzdem immer wieder weitergemacht“, schreibt sie unter anderem in der Bildunterschrift.

Hier sehen Sie den Beitrag von Jenny Frankhauser auf Instagram:

Zu „Bild“ sagte Frankhauser, Daniela habe weder Interesse an ihr noch an ihren beiden Kindern gezeigt. Angeblich wüssten ihre Kinder nicht einmal, wer ihre Tante überhaupt ist. Sie verstehe, dass der Kontakt aufgrund der räumlichen Distanz schwierig sei (Daniela wohnt mit ihrer Familie auf Mallorca). Sie behauptet aber auch, dass Daniela nicht einmal bei ihr vorbeischaue, wenn sie zu Hause in Deutschland sei. Jenny Frankhauser und Mama Iris Klein wohnen nur 300 Meter voneinander entfernt. Jenny sagte gegenüber „Bild“: „Wenn sie schon ein paar Häuser weiter weg ist, bei meiner Mama, finde ich es nicht zu viel verlangt, dass die Kinder wenigstens wissen, wer dieser Mensch ist.“

„Katze“ kontert: „Braucht Promo!“
Laut „Bild“ habe Daniela Katzenberger bereits auf die Vorwürfe ihrer Schwester reagiert. Gegenüber „Bild“ sagte die, „Katze“: „Ich weiß natürlich auch, dass Jenny gerade etwas Promo und Aufmerksamkeit braucht.“ (Jenny Frankhauser hat unlängst ein eigenes Parfüm herausgebracht). Harte Worte von der eigenen Schwester! Weiters sagte Katzenberger: „Aber eine Sache ist mir wichtig: Ich bin damals ohne jede Hilfe von außen bekannt geworden und habe mir, mit viel harter Arbeit, eine gute Existenz aufgebaut. Ich formuliere es mal vorsichtig: Meine komplette Familie – inklusive Jenny – konnte seitdem ein finanziell gutes und sorgloses Leben führen.“

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Bruch entstand 2017
Früher waren die Halbschwestern ein Herz und eine Seele. Als Danielas Tochter noch sehr jung war, habe Jenny laut eigener Aussage „jeden Tag auf Sophia aufgepasst“. Nach dem Tod von Jennys Vater im Jahr 2017 kam dann der große Krach: Daniela soll die Todesnachricht damals ohne Jennys Einverständnis öffentlich gemacht haben. Jenny soll daraufhin den Kontakt für rund zweieinhalb Jahre komplett abgebrochen haben. Es folgten Versöhnungsversuche, dann wieder Streitereien, bis sich die beiden schließlich auf Instagram gegenseitig „entfolgten“. Nach dem aktuellen Vorfall soll zwischen den beiden wieder Eiszeit herrschen. 

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