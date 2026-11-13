Sturm angelt sich einen neuen Stürmer

Der Transfer sickerte in den letzten Tagen schon durch, heute machte es Sturm amtlich. Die Grazer sicherten sich die Dienste von Araphat Mohammed. Das Talent aus Ghana war bei Nordsjaelland in Dänemark unter Vertrag. Da man sich nach der letzten Saison auf keinen neuen Vertrag einigen konnte, war der Offensivspieler vereinslos.
Der Rechtsaußen konnte in den vergangenen Wochen im Probetraining überzeugen. Mohammed bringt laut Sturm eine gute Athletik, Tempo und einen starken linken Fuß mit. Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Araphat bekommen wir zusätzlich einen spannenden Offensivspieler, der uns im Probetraining mit seiner Athletik und seinen Qualitäten am Ball überzeugt hat.“ Sein letztes Match bestritt Mohammed Ende März 2025, danach zog sich der 21-Jährige eine Kreuzbandverletzung zu und fiel die gesamte Saison 2025/26 aus.
Duo verlängert
Zudem verlängerte Sturm die Verträge mit den Nachwuchshoffnungen Jonas Peinhart (17) und Nils Donat (19). Parensen: „Mit Jonas und Nils können wir zwei junge Spieler weiter an uns binden, die großes Entwicklungspotenzial mitbringen und ihren Weg bei Sturm II fortsetzen sollen. Jonas kennt unseren Verein und durchlief sämtliche Akademie-Mannschaften, während Nils seit seinem Wechsel nach Graz eine wichtige Rolle im Torhüter-Team von Sturm II einnehmen konnte.“
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