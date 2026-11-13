Sturm angelt sich einen neuen Stürmer

Der Transfer sickerte in den letzten Tagen schon durch, heute machte es Sturm amtlich. Die Grazer sicherten sich die Dienste von Araphat Mohammed. Das Talent aus Ghana war bei Nordsjaelland in Dänemark unter Vertrag. Da man sich nach der letzten Saison auf keinen neuen Vertrag einigen konnte, war der Offensivspieler vereinslos.