Mit Vollgas im Eiskanal, aber sicher am Asphalt

Vom Slalom auf nasser Fahrbahn bis hin zur Schleuderplatte mussten die Sportler ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Da setzte sich die Beifahrer-Prinzessin Beierl sogar selbst hinters Steuer. Bei ihrem ersten Versuch auf der Schleuderplatte „krachte“ sie allerdings vollgas gegen die Wasserfontäne. „Das Training war doch schwerer als erwartet“, lautet das ehrliche Fazit. Auch Treichl, der im Eiskanal regelmäßig über 100 km/h erreicht, stellte sich der Hausforderungen auf Asphalt: „Es war ein tolles Erlebnis mit vielen lehrreichen Erfahrungen.“