Mit Vollgas im Eiskanal, aber sicher am Asphalt

Die österreichischen Bob- und Skeletonfahrer legen in der Saison selbst tausende Kilometer mit ihren Transportern zurück, um zu ihren Bewerben zu gelangen. Nun absolvierte das Team ein Fahrsicherheitstraining.
Während im Eiskanal Hundertstelsekunden entscheiden, brauchen die Bob- und Skeletonathleten am Weg zu den Bewerben vor allem Sitzfleisch. Von Innsbruck bis nach Lettland oder Norwegen geht es quer durch Europa. Die Reisen finden allerdings nicht in den schnittigen Bobs oder bequem im Flieger statt, sondern im großen Transporter.
„Wir fahren selbst. Bis nach Lillehammer sind es etwa 2.000 Kilometer in eine Richtung“, erklärt der zweifache Olympiateilnehmer im Zweierbob Markus Treichl. Im Laderaum stets die schweren Sportgeräte. „Ich bin froh, dass ich die meiste Zeit die Beifahrer-Prinzessin sein darf“, meint Bob-Pilotin Katrin Beierl lachend.
Dass Sicherheit auf diesen langen Reisen großgeschrieben wird, versteht sich von selbst. Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt lud der Österreichische Bob- und Skeletonverband gemeinsam mit Mobilitätspartner Suzuki Austria zu einem Fahrsicherheitstraining am im ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum in Innsbruck ein. Angeleitet und kommentiert von den Fahrsicherheitstrainern Dennis und Nelu. „Für unsere Athleten war das Training sehr wichtig“, erklärt Gerhard Rainer, Präsident des Österreichischen Bob- und Skeletonverbandes.
Vom Slalom auf nasser Fahrbahn bis hin zur Schleuderplatte mussten die Sportler ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Da setzte sich die Beifahrer-Prinzessin Beierl sogar selbst hinters Steuer. Bei ihrem ersten Versuch auf der Schleuderplatte „krachte“ sie allerdings vollgas gegen die Wasserfontäne. „Das Training war doch schwerer als erwartet“, lautet das ehrliche Fazit. Auch Treichl, der im Eiskanal regelmäßig über 100 km/h erreicht, stellte sich der Hausforderungen auf Asphalt: „Es war ein tolles Erlebnis mit vielen lehrreichen Erfahrungen.“
Nach dem Abstecher auf den Fahrtechnikparcours richtet sich der Fokus nun wieder aufs Sportliche. Besonders groß ist die Vorfreude auf das Comeback am Königssee. Nach schweren Beschädigungen durch eine Schlammlawine 2011 kehrt die Bahn nach fünf Jahren zurück in den Weltcupkalender. „Sicher meine Lieblingsbahn“, schwärmt Beierl.
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