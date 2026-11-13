Tourfinale: Wiesberger in Dubai zur Halbzeit 35.

Bernd Wiesberger hat zur Halbzeit beim Saisonfinale der DP World Tour in Dubai das PGA-Ticket weiter in Griffweite. Der Burgenländer verbesserte sich am Freitag mit einer 73er-Runde um sechs Plätze und liegt mit 4 über Par auf Rang 35.
Der 41-Jährige kam mit zwei Birdies sowie drei Bogeys ins Clubhaus. Im Kampf um das Startrecht auf der PGA-Tour liegt Wiesberger in der Jahreswertung weiter unter den zehn bestplatzierten Profis, die noch kein Ticket haben.
McIlroy und Hatton führen
In Dubai führen nach zwei von vier Runden die beiden Ryder-Cup-Stars Rory McIlroy aus Nordirland und Tyrrell Hatton aus England. Das Duo liegt bei 5 unter Par, Wiesberger hat neun Schläge Rückstand. Bei der Tour Championship im Emirat sind nur 50 Spieler am Start, es gibt keinen Cut.
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