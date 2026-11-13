Tourfinale: Wiesberger in Dubai zur Halbzeit 35.

McIlroy und Hatton führen

In Dubai führen nach zwei von vier Runden die beiden Ryder-Cup-Stars Rory McIlroy aus Nordirland und Tyrrell Hatton aus England. Das Duo liegt bei 5 unter Par, Wiesberger hat neun Schläge Rückstand. Bei der Tour Championship im Emirat sind nur 50 Spieler am Start, es gibt keinen Cut.