Träumen erlaubt? „Ruhe! Sonst wird uns schwindlig“

Balsam für die geschundene italienische Fußball-Seele! Der 3:1-Sieg gegen Frankreich in der Nations League am Donnerstag hat das Land scheinbar wachgeküsst. Nach dem Drama um die dritte verpasste WM in Serie scheint nun neuer Optimismus einzukehren – dank eines „alten“ Helden und zweier Brüder. Bejubelt auch von einem neuen Sporthelden des Landes ...
Italiens Fußball-Fans blicken auf eine beachtliche Leidenszeit zurück. Zu diesen gehört auch der frisch gekürte Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot, in der Heimat schon als Sportheld gefeiert, bangte auf der Tribüne umringt und belagert von zahlreichen Landsleuten auch am Donnerstagabend im legendären San Siro mit. Vereint in der Hoffnung eine Leidenszeit enden zu sehen.
Abgesehen vom großen EM-Erfolg im Jahr 2021 steht die stolze Fußball-Nation vor allem unter dem Eindruck der langen WM-Durststrecke. Seit dem Titel im Jahr 2006 schied man zunächst zweimal in der Gruppenphase aus und konnte sich für die vergangenen drei Turniere gar nicht mehr qualifizieren.
Veredelt wurde der Schmerz schließlich noch durch das daraus resultierende interne Chaos rund um die Besetzung von Schlüsselrollen – gerade auch hinsichtlich der Cheftrainerposition. Schließlich kehrte EM-Erfolgscoach Roberto Mancini zurück. Von vielen kritisch betrachtet – einerseits da der 61-Jährige durch seinen einstigen Abschied in Richtung Saudi-Arabien viel an Sympathien verloren hatte, andererseits da er nicht als Person für einen kompletten Neuanfang gesehen wurde.
„Könnte ein Neuanfang sein“
Nach der bitteren 0:2-Auftaktniederlage gegen Belgien in der Nations League, bei der vor allem der spielerische Auftritt für neuen Frust sorgte, fühlten sich die Kritiker bestätigt. Seither allerdings hat sich scheinbar alles verändert. Neben zwei Siegen gegen die Türkei gab es ein Unentschieden in Frankreich und am Donnerstagabend den furiosen 3:1-Sieg gegen das Starensemble der Les Bleus.
Das Zusammenspiel der jungen Truppe sorgt für Begeisterung und in Italien herrscht wieder so etwas wie Aufbruchsstimmung. „Danke an Pio, aber nicht nur an ihn: Ganz Italien macht Fortschritte, und der Sieg gegen Frankreich könnte ein Neuanfang sein“, schreibt dementsprechend auch die „Gazzetta dello Sport“.
Und steht damit auch nicht alleine da. „Großartiges Italien, dank Pio. Der Tag des Ruhms ist gekommen“, ist im „Corriere dello Sport“ zu lesen, die „Repubblica“ schreibt: „Italien zeigt sich wieder von seiner besten Seite!“, und „Tuttosport“ fasst die Emotionen einer ganzen Sportnation gut zusammen: „Das ist kein Traum. Wir sind hellwach!“
Doch Geduld ist gefragt
Manifestiert wird die neue Hoffnung vor allem an den Esposito-Brüdern. Sebastiano und Pio spielen Seite an Seite. Vor allem der jüngere Pio, Offensivjuwel von Inter, scheint der seit Jahren ersehnte Knipser für die „Azzurri“ zu sein.
Aber in Italien hat man gelernt, dass man nicht zu schnell euphorisch werden darf. „Jetzt erst einmal Ruhe, sonst wird uns schwindelig“, heißt es so auch in der „Gazzetta dello Sport“, wenngleich man weiß, dass die Aussicht auf neue große Träume doch so verführerisch wäre: „Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben– aber wie soll das gelingen bei einer italienischen Mannschaft, die so spielt: schön, siegreich, ausgereift, jung und erfahren zugleich?“ – Nun ja, man muss eben weiter hellwach bleiben!
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