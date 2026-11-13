Träumen erlaubt? „Ruhe! Sonst wird uns schwindlig“

Aber in Italien hat man gelernt, dass man nicht zu schnell euphorisch werden darf. „Jetzt erst einmal Ruhe, sonst wird uns schwindelig“, heißt es so auch in der „Gazzetta dello Sport“, wenngleich man weiß, dass die Aussicht auf neue große Träume doch so verführerisch wäre: „Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben– aber wie soll das gelingen bei einer italienischen Mannschaft, die so spielt: schön, siegreich, ausgereift, jung und erfahren zugleich?“ – Nun ja, man muss eben weiter hellwach bleiben!