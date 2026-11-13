Rosner Achte, Herzog sichert sich Wiederaufstieg

Eisschnellläuferin Jeannine Rosner hat mit Platz acht über 3.000 m für Österreichs bestes Ergebnis beim Weltcup-Auftakt in Peking gesorgt. Vanessa Herzog gewann ihren Lauf in der B-Gruppe über 1.000 m und sicherte sich damit die Rückkehr in die A-Division für den nächsten Weltcup in Obihiro (Japan).