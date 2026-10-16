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Kraftvoller Journalismus macht „Krone“ zu Nummer 1

Medien
16.10.2026 05:00
Rund 300 Journalistinnen und Journalisten in allen neun Bundesländern liefern Ihnen täglich die ...
Rund 300 Journalistinnen und Journalisten in allen neun Bundesländern liefern Ihnen täglich die besten Geschichten.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, Eva Manhart, Markus Wenzel, Jürgen Fuchs, Christian Jauschowetz, AndreaS Tröster, stock.adobe.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Es sind beeindruckende Zahlen, welche die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse für den Zeitraum vom Juli 2024 bis einschließlich Juni 2026 für die „Krone“ ausweist. Das Erfolgsgeheimnis? Kraftvoller, menschengemachter Journalismus aus allen neun Bundesländern.

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Sie bestätigen in aller Deutlichkeit die Stärke der „Krone“, die aktuell 26,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung erreicht. Zur gedruckten Ausgabe – Print und als E-Paper – wird täglich von mehr als 1,6 Millionen Österreichern gegriffen, mehr als zu den beiden nächstplatzierten Titeln zusammengezählt, die Sonntagsausgabe mit der „Krone bunt“ erreicht sogar mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser und allein schon eine Reichweite von 26,6 Prozent – man darf davon ausgehen, dass diese Zahl auf einem international rückläufigen Markt einen einzigartigen Rekordwert darstellt.

Tatsächlich kämpfen viele Medienunternehmen seit Jahren mit stark schrumpfenden Leserzahlen. Umso erfreulicher, wenn die „Krone“ als weitaus stärkste private Medienmarke des Landes, noch dazu in rein österreichischem Besitz, in Zeiten massiven Gegenwindes ihre Position so eindrucksvoll verteidigt.

Wo Menschen zählen 
Kraftvoller, menschengemachter Journalismus aus allen neun Bundesländern – das ist das Erfolgsgeheimnis der „Krone“. Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten haben vom Burgenland bis Vorarlberg, von Oberösterreich bis Kärnten ihre Augen und Ohren offen. Offen für all das, was die Menschen im Land bewegt. Und so kommen diese Journalisten zu Themen, die immer wieder das ganze Land bewegen.

(Bild: Krone KREATIV)

Angesichts der massiven Sparzwänge bei vielen heimischen Medienunternehmen und des damit verbundenen Abbaus journalistischer Kompetenz wird die „Krone“ mehr denn je zur bevorzugten Quelle der Österreicher, zu einem echten Leuchtturm. Aber wir sind auch bevorzugte, verlässliche Quelle vieler Mitbewerber, denen wir – aus unserer Sicht unfreiwillig – mehr und mehr als journalistischer Grundversorger dienen.

Die allermeisten Österreicher gehen aber letztlich doch lieber zum Schmied als zum Schmiedl – und das beschert uns als dem Original auch einen außerordentlich großen digitalen Zuspruch, wie etwa die Monatsreichweite von mehr als 51 Prozent mit 50,9 Millionen Visits (Quelle ÖWA August 2026) beweist.

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Aufwind verspüren wir auch auf vielen anderen Infokanälen – wie Social Media –, auf denen die „Krone“ gesehen, gelesen und auf denen unsere Beiträge auch besonders häufig kommentiert werden. Auch das zeigt: Bei uns zählen die Menschen!

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