Kraftvoller Journalismus macht „Krone“ zu Nummer 1

Sie bestätigen in aller Deutlichkeit die Stärke der „Krone“, die aktuell 26,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung erreicht. Zur gedruckten Ausgabe – Print und als E-Paper – wird täglich von mehr als 1,6 Millionen Österreichern gegriffen, mehr als zu den beiden nächstplatzierten Titeln zusammengezählt, die Sonntagsausgabe mit der „Krone bunt“ erreicht sogar mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser und allein schon eine Reichweite von 26,6 Prozent – man darf davon ausgehen, dass diese Zahl auf einem international rückläufigen Markt einen einzigartigen Rekordwert darstellt.