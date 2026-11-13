Für Schwein gedacht?
Inder (35) aß Süßigkeit mit Sprengsatz und starb
In Indien hat ein Mann eine Süßigkeit erwischt, in der ein Sprengsatz versteckt war. Dieser explodierte im Mund des 35-Jährigen, der daraufhin schwere Verletzungen erlitt. Er wurde laut der Polizei noch in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.
Mit Sprengstoff gefüllte Teigbällchen werden in einigen indischen Dörfern genutzt, um Wildschweine zu töten. Der 35-Jährige hielt den Köder aber offenbar für die indische Süßigkeit Rasgulla, ein in Zuckersirup gekochtes Nockerl.
Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Todesfall zwei Männer aus demselben indischen Dorf im Bundesstaat Madhya Pradesh fest. Sie vermutet, dass sie dem Mann einen Sprengköder gaben. Mord wird den Verdächtigen aber bisher nicht zur Last gelegt. Es sei unklar, ob sie das Opfer töten oder ihm lediglich einen bösen Streich spielen wollten, sagte der Polizeibeamte Rekha Singh.
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