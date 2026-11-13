Inder (35) aß Süßigkeit mit Sprengsatz und starb

Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Todesfall zwei Männer aus demselben indischen Dorf im Bundesstaat Madhya Pradesh fest. Sie vermutet, dass sie dem Mann einen Sprengköder gaben. Mord wird den Verdächtigen aber bisher nicht zur Last gelegt. Es sei unklar, ob sie das Opfer töten oder ihm lediglich einen bösen Streich spielen wollten, sagte der Polizeibeamte Rekha Singh.