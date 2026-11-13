Kongo: Ebola breitet sich in ländliche Gebiete aus

UNO: „Fortschritt brüchig, reicht nicht aus“

Sechs Monate nach Beginn des Ausbruchs gehe die Zahl der Fälle in den ursprünglichen Gebieten zurück, in den Behandlungszentren in Bunia seien teils nur noch die Hälfte der Betten belegt, sagte der UNO-Nothilfekoordinator Chikwe Ihekweazu am Freitag in Genf. In schwer zugänglichen, abgelegenen Regionen steigen hingegen die Infektionszahlen. „Der Fortschritt ist brüchig und reicht nicht aus“, sagte Ihekweazu. Es sei ohnehin schwierig, die Regionen zu erreichen, zusätzlich sei die Sicherheitslage angesichts der Kämpfe verschiedener Milizen prekär. Es sei schwierig, dort neue Behandlungszentren aufzubauen. Die WHO arbeite daran, agiler zu werden, um den Menschen schneller helfen zu können.