Prekäre Lage
Kongo: Ebola breitet sich in ländliche Gebiete aus
Die Weltgesundheitsorganisation sieht eine besorgniserregende Ausbreitung der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit in der Demokratischen Republik Kongo in ländliche Gebiete. Die Gesundheitsagentur Africa CDC beklagt in diesem Zusammenhang die prekäre Sicherheitslage, die den Kampf gegen die Seuche enorm schwäche.
In der vergangenen Woche waren bei einem Angriff der mit der Terrormiliz Islamischer Staat verbundenen Rebellen der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) 66 Zivilisten getötet worden, darunter drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Nach Angaben der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC wurden drei Gesundheitseinrichtungen geplündert und in Brand gesetzt.
Nach Miliz-Angriff Erkrankte nicht mehr auffindbar
Die ADF-Miliz wurde von früheren Regierungsgegnern aus dem Nachbarland Uganda gegründet. Sie ist in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri im Osten der DR Kongo aktiv und ist berüchtigt für ihr brutales Vorgehen gegen Zivilisten. Die WGO erklärte am Mittwoch, der „entsetzliche Angriff“ bedeute einen „erheblichen Rückschlag“ im Kampf gegen die Ebola-Epidemie. Drei Menschen mit bestätigten Ebola-Infektionen seien nicht mehr auffindbar, zudem hätten die Gesundheitsbehörden mehr als tausend Kontaktpersonen aus den Augen verloren.
Die Nachrichtenagentur Reuters hat ein Video vom Ort des Angriffs veröffentlicht:
UNO: „Fortschritt brüchig, reicht nicht aus“
Sechs Monate nach Beginn des Ausbruchs gehe die Zahl der Fälle in den ursprünglichen Gebieten zurück, in den Behandlungszentren in Bunia seien teils nur noch die Hälfte der Betten belegt, sagte der UNO-Nothilfekoordinator Chikwe Ihekweazu am Freitag in Genf. In schwer zugänglichen, abgelegenen Regionen steigen hingegen die Infektionszahlen. „Der Fortschritt ist brüchig und reicht nicht aus“, sagte Ihekweazu. Es sei ohnehin schwierig, die Regionen zu erreichen, zusätzlich sei die Sicherheitslage angesichts der Kämpfe verschiedener Milizen prekär. Es sei schwierig, dort neue Behandlungszentren aufzubauen. Die WHO arbeite daran, agiler zu werden, um den Menschen schneller helfen zu können.
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