Ärger wegen Iran-Krieg: Trump degradiert Vance

Zuletzt hat die iranische Führung Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen abgelehnt. Das sei in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich, sagte Teheran zu der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Seit den Angriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine Inspektionen mehr. Die IAEA und westliche Regierungen fordern vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das der Iran in den vergangenen Jahren produziert hat. Eine schrittweise Annäherung der Atomorganisation und Teherans könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.