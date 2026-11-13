Ärger wegen Iran-Krieg: Trump degradiert Vance

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vize JD Vance in Bezug auf den Iran-Krieg öffentlich zurechtgewiesen. Vance solle seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit lieber auf die Kriminalität und Korruption in demokratisch regierten US-Städten richten als auf den Iran, schrieb Trump in den sozialen Medien.
Dadurch könne nämlich mehr Geld eingespart werden als durch ein Abkommen mit dem Iran, begründete der Republikaner. „Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge“, teilte Trump mit. Dabei bezog er sich auf die Straße von Hormuz, eine der weltweit wichtigsten Strecken für den Transport von Öl und Gas. Sie ist seit Kriegsbeginn im Iran im Februar 2026 weitgehend blockiert.
„Unser Haushalt könnte durch die Unterbindung dieser kriminellen Aktivitäten im großen Stil schnell ausgeglichen werden. Korruption liegt der Führung der Demokraten im Blut“, wütete Trump weiter in Bezug auf die angebliche Kriminalität und Korruption in demokratisch regierten Städten der Vereinigten Staaten.
Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge.
US-Präsident Donald Trump
Das ist der aktuelle Stand der Verhandlungen
Vance hatte zuvor den Iran-Krieg mitverantwortlich für die schwere Schlappe der Republikanerinnen und Republikaner bei den Zwischenwahlen Anfang November gemacht. „Der Grund für unsere Niederlage ist der Krieg“, hatte er auf der Plattform X geschrieben. Zudem hatte er sich zuletzt um die Aufnahme von Gesprächen mit der iranischen Führung bemüht. Die Demokratische Partei hatte bei den Wahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewonnen.
Zuletzt hat die iranische Führung Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen abgelehnt. Das sei in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich, sagte Teheran zu der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Seit den Angriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine Inspektionen mehr. Die IAEA und westliche Regierungen fordern vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das der Iran in den vergangenen Jahren produziert hat. Eine schrittweise Annäherung der Atomorganisation und Teherans könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.
Man sei derzeit besorgt über mangelnde Informationen zu einer geplanten weiteren Anlage zur Anreicherung von Uran. Teheran bestreitet seit Jahren, Uran anzureichern, um Atomwaffen zu bauen.
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