Burgenländerin (35) wegen Verleumdung verurteilt

„Das Leben zur Hölle machen“

Damit nicht genug, bezichtigte die 35-Jährige einen Bekannten, ihr den Auftrag zu diesem Rufmord gegeben zu haben. „Er war ein bisschen verliebt in mich und wollte eine Beziehung“, sagt die Angeklagte beim Prozess am Landesgericht. „Er hat mir gedroht, dass er mir das Leben zur Hölle machen wird, wenn ich meinen Lebensgefährten nicht ins Gefängnis bringe.“ Sie habe einfach Angst gehabt, „weil der hat ja schon Polizisten verhaut. Und mit Vergewaltigung war da auch was“.