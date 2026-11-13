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Seltsame Fantasien

Burgenländerin (35) wegen Verleumdung verurteilt

Burgenland
13.11.2026 15:15
Beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt revidierte die Frau die schwerwiegenden Vorwürfe.
Beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt revidierte die Frau die schwerwiegenden Vorwürfe.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

„Ich war nicht ich in dieser Zeit“, sagte die 35-Jährige, die ihren ehemaligen Lebensgefährten in einem Mail an die Staatsanwaltschaft schwer belastet hatte. Beim Prozess zog die Frau die Anschuldigungen zurück.

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Die fünffache Mutter, 35, ist geschieden und bezieht Notstandshilfe. Das jüngste Kind (6) darf sie ab und zu am Wochenende sehen. Die Frau hat 40.000 Euro Schulden, laut vorgelegten Attesten gröbere psychische Probleme und vier Vorstrafen. Jene aus dem Jahr 2009 ist einschlägig.

Mitte Juli entbrannte wieder einmal ein Streit mit ihrem damaligen Lebensgefährten. Der warf eine Sparbüchse in ihre Richtung, traf sie damit am Ohr und nahm sie in den Schwitzkasten.

Das gibt er auch zu.

Haltlose Anschuldigungen
Nun hatte die Frau die Idee, ein E-Mail an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt zu schicken und anschließend den Inhalt bei der Polizei zu Protokoll zu geben. Die Rede war von Umbringen, Würgen, Tritten, Prellungen. Der amtsbekannte Südburgenländer wurde umgehend mit einem Betretungsverbot belegt.

„Das Leben zur Hölle machen“
Damit nicht genug, bezichtigte die 35-Jährige einen Bekannten, ihr den Auftrag zu diesem Rufmord gegeben zu haben. „Er war ein bisschen verliebt in mich und wollte eine Beziehung“, sagt die Angeklagte beim Prozess am Landesgericht. „Er hat mir gedroht, dass er mir das Leben zur Hölle machen wird, wenn ich meinen Lebensgefährten nicht ins Gefängnis bringe.“ Sie habe einfach Angst gehabt, „weil der hat ja schon Polizisten verhaut. Und mit Vergewaltigung war da auch was“.

Beides erweist sich vor Gericht als haltlos.

Frau Rat ordnet Bewährungshilfe an und spricht sich für 12 Monate Haft aus, bedingt auf drei Jahre. Dazu kommen 2160 Euro Geldbuße. Könnte schwer werden bei dem Schuldenstand. Eine Option sind 270 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Nicht rechtskräftig.

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