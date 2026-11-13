Spionage-Verdacht: Ukrainer wieder auf freiem Fuß

Wie Gerichtssprecherin Salzborn gegenüber der APA und dem „Standard“ erläuterte, wurde den Männern zusätzlich das Gelöbnis abgenommen, das Land nicht zu verlassen, die laufenden Ermittlungen nicht zu erschweren und eine ladungsfähige Adresse in Wien bzw. Österreich zu hinterlegen. Sie wurden weiters per Weisung verpflichtet, sich dem Objekt, das sie laut Verdachtslage ausgespäht bzw. beschattet haben sollen, bis auf Weiteres nicht mehr anzunähern.